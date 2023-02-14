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Овчинский: ведущие вузы страны стали частью проекта "Банк технологий"
Овчинский: ведущие вузы страны стали частью проекта "Банк технологий" - РИА Новости, 14.02.2023
Овчинский: ведущие вузы страны стали частью проекта "Банк технологий"
Столичный сервис "Банк технологий" открыл новый раздел, где свои инновационные решения представляют ведущие российские вузы, сообщил глава департамента... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T08:11
2023-02-14T08:11
2023-02-14T08:12
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
москва
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Столичный сервис "Банк технологий" открыл новый раздел, где свои инновационные решения представляют ведущие российские вузы, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что новый раздел называется "Перспективные технологии", и сейчас там уже размещены девять высокотехнологичных разработок от трех институтов. В самое ближайшее время раздел должны пополнить еще 14 разработок от шести вузов.Так, один из вузов разместил в "Банке технологий" продукт под названием "Система интеллектуальной видеоаналитики", автоматически собирающий и обрабатывающий видеоданные. На предприятиии такая система может идентифицировать сотрудников, видеть нарушения производственных процессов и многое другое. В свою очередь, разработка "Лаборатория виртуальной реальности" виртуально обучит сотрудников предприятий работе на дорогом и сложном оборудовании, а решение "Технология беспилотной перевозки грузов на закрытых территориях" поможет автоматизировать движение беспилотного транспорта.Всего в "Банке технологий" в настоящее время собрано более 250 технологий и решений от более чем 150 компаний.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владислав овчинский, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Москва
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Столичный сервис "Банк технологий" открыл новый раздел, где свои инновационные решения представляют ведущие российские вузы, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он уточнил, что новый раздел называется "Перспективные технологии", и сейчас там уже размещены девять высокотехнологичных разработок от трех институтов. В самое ближайшее время раздел должны пополнить еще 14 разработок от шести вузов.
"Мы активно работаем над расширением ассортимента и функционалом "Банка технологий", чтобы как можно больше производителей могли представить свои разработки, а промышленники – подобрать подходящие им инструменты для развития производства", - отметил Овчинский, слова которого приводит пресс-служба ДИПП.
Так, один из вузов разместил в "Банке технологий" продукт под названием "Система интеллектуальной видеоаналитики", автоматически собирающий и обрабатывающий видеоданные. На предприятиии такая система может идентифицировать сотрудников, видеть нарушения производственных процессов и многое другое. В свою очередь, разработка "Лаборатория виртуальной реальности" виртуально обучит сотрудников предприятий работе на дорогом и сложном оборудовании, а решение "Технология беспилотной перевозки грузов на закрытых территориях" поможет автоматизировать движение беспилотного транспорта.
Всего в "Банке технологий" в настоящее время собрано более 250 технологий и решений от более чем 150 компаний.