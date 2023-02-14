https://ria.ru/20230214/moskva-1851848205.html

Овчинский: ведущие вузы страны стали частью проекта "Банк технологий"

Овчинский: ведущие вузы страны стали частью проекта "Банк технологий" - РИА Новости, 14.02.2023

Овчинский: ведущие вузы страны стали частью проекта "Банк технологий"

Столичный сервис "Банк технологий" открыл новый раздел, где свои инновационные решения представляют ведущие российские вузы, сообщил глава департамента... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:11

2023-02-14T08:11

2023-02-14T08:12

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

москва

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Столичный сервис "Банк технологий" открыл новый раздел, где свои инновационные решения представляют ведущие российские вузы, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он уточнил, что новый раздел называется "Перспективные технологии", и сейчас там уже размещены девять высокотехнологичных разработок от трех институтов. В самое ближайшее время раздел должны пополнить еще 14 разработок от шести вузов.Так, один из вузов разместил в "Банке технологий" продукт под названием "Система интеллектуальной видеоаналитики", автоматически собирающий и обрабатывающий видеоданные. На предприятиии такая система может идентифицировать сотрудников, видеть нарушения производственных процессов и многое другое. В свою очередь, разработка "Лаборатория виртуальной реальности" виртуально обучит сотрудников предприятий работе на дорогом и сложном оборудовании, а решение "Технология беспилотной перевозки грузов на закрытых территориях" поможет автоматизировать движение беспилотного транспорта.Всего в "Банке технологий" в настоящее время собрано более 250 технологий и решений от более чем 150 компаний.

москва

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владислав овчинский, москва