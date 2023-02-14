https://ria.ru/20230214/moskva-1851842584.html
У станции БКЛ "Воронцовская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты
У станции БКЛ "Воронцовская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты - РИА Новости, 14.02.2023
У станции БКЛ "Воронцовская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты
Удобные пешеходные маршруты и новое освещение появились возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам во... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:07
2023-02-14T07:07
2023-02-14T07:07
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817042724_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4fd51647546b55cb886ba455b78bc0bb.jpg
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Удобные пешеходные маршруты и новое освещение появились возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что выполнена прокладка дополнительной водосточной сети и кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. "На финальной стадии находятся работы по замене покрытия существующих и новых тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит свыше 25 тысяч квадратных метров. Оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами, завершается обустройство новых наземных пешеходных переходов с опорами контрастного освещения. Проведены мероприятия по озеленению: разбили газон площадью более 24,5 тысячи квадратных метров", - рассказал Бирюков. По его словам, на улице Академика Челомея и участке Старокалужского шоссе уже обновили дорожное покрытие, весной аналогичные работы пройдут в Научном проезде. Для автомобилистов сделают удобные парковочные карманы. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что хорошее освещение - необходимое условие комфорта и безопасности жителей, поэтому в районе станции установлено около 170 энергоэффективных фонарей. Полностью завершить работы по благоустройству планируется во втором квартале этого года.
https://ria.ru/20221004/marshrut-1821984230.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1817042724_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_7f13d402b746f171363caea828fbf75e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Общество
У станции БКЛ "Воронцовская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты
Заммэра Москвы Бирюков: у станции БКЛ "Воронцовская" появились удобные пешеходные маршруты
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Удобные пешеходные маршруты и новое освещение появились возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков.
"Специалисты комплекса городского хозяйства выполнили уже 90% работ второго этапа благоустройства около станции БКЛ "Воронцовская". Главная задача - повысить ее пешеходную и транспортную доступность, сделать комфортные маршруты от жилой застройки. Работы ведутся на улице Академика Челомея, в Научном проезде и на участке Старокалужского шоссе от пересечения с улицей Академика Семенихина до дома №65", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что выполнена прокладка дополнительной водосточной сети и кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии.
"На финальной стадии находятся работы по замене покрытия существующих и новых тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит свыше 25 тысяч квадратных метров. Оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами, завершается обустройство новых наземных пешеходных переходов с опорами контрастного освещения. Проведены мероприятия по озеленению: разбили газон площадью более 24,5 тысячи квадратных метров", - рассказал Бирюков.
По его словам, на улице Академика Челомея и участке Старокалужского шоссе уже обновили дорожное покрытие, весной аналогичные работы пройдут в Научном проезде. Для автомобилистов сделают удобные парковочные карманы.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что хорошее освещение - необходимое условие комфорта и безопасности жителей, поэтому в районе станции установлено около 170 энергоэффективных фонарей. Полностью завершить работы по благоустройству планируется во втором квартале этого года.