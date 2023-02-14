https://ria.ru/20230214/moskva-1851842584.html

У станции БКЛ "Воронцовская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты

У станции БКЛ "Воронцовская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты - РИА Новости, 14.02.2023

У станции БКЛ "Воронцовская" в Москве появились удобные пешеходные маршруты

Удобные пешеходные маршруты и новое освещение появились возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам во... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T07:07

2023-02-14T07:07

2023-02-14T07:07

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Удобные пешеходные маршруты и новое освещение появились возле станции Большой кольцевой линии метро "Воронцовская" на юго-западе Москвы, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы Петр Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что выполнена прокладка дополнительной водосточной сети и кабельной канализации, в которую уберут воздушные линии. "На финальной стадии находятся работы по замене покрытия существующих и новых тротуаров, общая площадь пешеходной зоны составит свыше 25 тысяч квадратных метров. Оборудовали шесть остановочных павильонов с зарядными слотами, завершается обустройство новых наземных пешеходных переходов с опорами контрастного освещения. Проведены мероприятия по озеленению: разбили газон площадью более 24,5 тысячи квадратных метров", - рассказал Бирюков. По его словам, на улице Академика Челомея и участке Старокалужского шоссе уже обновили дорожное покрытие, весной аналогичные работы пройдут в Научном проезде. Для автомобилистов сделают удобные парковочные карманы. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что хорошее освещение - необходимое условие комфорта и безопасности жителей, поэтому в районе станции установлено около 170 энергоэффективных фонарей. Полностью завершить работы по благоустройству планируется во втором квартале этого года.

https://ria.ru/20221004/marshrut-1821984230.html

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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, общество