https://ria.ru/20230214/moshennik-1851885839.html
Камерунец продал москвичу "волшебную" черную бумагу за 23 тысячи долларов
Камерунец продал москвичу "волшебную" черную бумагу за 23 тысячи долларов - РИА Новости, 14.02.2023
Камерунец продал москвичу "волшебную" черную бумагу за 23 тысячи долларов
Гражданина Камеруна, продавшего любителю легкой наживы черной бумаги, которая якобы превращалась в настоящие деньги, на 23 тысячи долларов, поймали в Москве,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:24
2023-02-14T11:24
2023-02-14T15:36
происшествия
москва
россия
камерун
ирина волк
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гражданина Камеруна, продавшего любителю легкой наживы черной бумаги, которая якобы превращалась в настоящие деньги, на 23 тысячи долларов, поймали в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, злоумышленник вышел на доверчивого мужчину в мессенджере и рассказал ему, как "легко приумножить сбережения". Перед встречей с покупателем камерунец нарезал большое количество листов чёрной бумаги. При продаже он сообщил, что через 40 минут краска исчезнет и бумага превратится в настоящие деньги. За бумагу потерпевший отдал более 23 тысяч долларов. "Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время фигурант заключен под стражу", - отметила она, добавив, что афериста задержали в Москве. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).
https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html
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"Фокус" с черной бумагой от задержанного камерунца
В Москве поймали камерунца, который продавал "волшебную" черную бумагу, умеющую превращаться в настоящие деньги.
2023-02-14T11:24
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, москва, россия, камерун, ирина волк
Происшествия, Москва, Россия, Камерун, Ирина Волк
11:24 14.02.2023 (обновлено: 15:36 14.02.2023)
Камерунец продал москвичу "волшебную" черную бумагу за 23 тысячи долларов
Камерунца, продавшего "волшебную" черную бумагу за 23 тысячи долларов, задержали в Москве