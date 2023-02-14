https://ria.ru/20230214/moshennik-1851885839.html

Камерунец продал москвичу "волшебную" черную бумагу за 23 тысячи долларов

Камерунец продал москвичу "волшебную" черную бумагу за 23 тысячи долларов - РИА Новости, 14.02.2023

Камерунец продал москвичу "волшебную" черную бумагу за 23 тысячи долларов

Гражданина Камеруна, продавшего любителю легкой наживы черной бумаги, которая якобы превращалась в настоящие деньги, на 23 тысячи долларов, поймали в Москве,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:24

2023-02-14T11:24

2023-02-14T15:36

происшествия

москва

россия

камерун

ирина волк

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Гражданина Камеруна, продавшего любителю легкой наживы черной бумаги, которая якобы превращалась в настоящие деньги, на 23 тысячи долларов, поймали в Москве, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. По её словам, злоумышленник вышел на доверчивого мужчину в мессенджере и рассказал ему, как "легко приумножить сбережения". Перед встречей с покупателем камерунец нарезал большое количество листов чёрной бумаги. При продаже он сообщил, что через 40 минут краска исчезнет и бумага превратится в настоящие деньги. За бумагу потерпевший отдал более 23 тысяч долларов. "Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого и задержали его. В настоящее время фигурант заключен под стражу", - отметила она, добавив, что афериста задержали в Москве. Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ).

https://ria.ru/20230208/moshenniki-1850534448.html

москва

россия

камерун

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Фокус" с черной бумагой от задержанного камерунца В Москве поймали камерунца, который продавал "волшебную" черную бумагу, умеющую превращаться в настоящие деньги. 2023-02-14T11:24 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия, камерун, ирина волк