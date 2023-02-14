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В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей
В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей - РИА Новости, 14.02.2023
В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей
Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил о высокой вероятности срыва морских мин с якорей в связи с штормовым... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:17
2023-02-14T11:17
2023-02-14T11:17
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил о высокой вероятности срыва морских мин с якорей в связи с штормовым предупреждением. Кроме того, он напомнил, что в Одессе объявлено штормовое предупреждение. В понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что в Батуми на берегу моря взорвалась, предположительно, морская мина, которую принесло течением. По данным телекомпании, в результате инцидента никто не пострадал.
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одесса, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина
В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей
В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей из-за шторма