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В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
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В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей
В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей - РИА Новости, 14.02.2023
В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей
Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил о высокой вероятности срыва морских мин с якорей в связи с штормовым... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:17
2023-02-14T11:17
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил о высокой вероятности срыва морских мин с якорей в связи с штормовым предупреждением. Кроме того, он напомнил, что в Одессе объявлено штормовое предупреждение. В понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что в Батуми на берегу моря взорвалась, предположительно, морская мина, которую принесло течением. По данным телекомпании, в результате инцидента никто не пострадал.
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одесса, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Одесса, В мире, Украина
11:17 14.02.2023
 
В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей

В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей из-за шторма

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил о высокой вероятности срыва морских мин с якорей в связи с штормовым предупреждением.
"Ночь без тревог и обстрелов, однако есть высокая вероятность того, что морские мины могут сорваться с якорей и прибиться к берегу, а также дрейфовать вдоль побережья", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, он напомнил, что в Одессе объявлено штормовое предупреждение.
В понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что в Батуми на берегу моря взорвалась, предположительно, морская мина, которую принесло течением. По данным телекомпании, в результате инцидента никто не пострадал.
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