https://ria.ru/20230214/miny-1851883179.html

В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей

В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей - РИА Новости, 14.02.2023

В Одессе предупредили о высоком риске срыва морских мин с якорей

Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил о высокой вероятности срыва морских мин с якорей в связи с штормовым... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:17

2023-02-14T11:17

2023-02-14T11:17

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук предупредил о высокой вероятности срыва морских мин с якорей в связи с штормовым предупреждением. Кроме того, он напомнил, что в Одессе объявлено штормовое предупреждение. В понедельник грузинская телекомпания "Рустави 2" сообщила, что в Батуми на берегу моря взорвалась, предположительно, морская мина, которую принесло течением. По данным телекомпании, в результате инцидента никто не пострадал.

https://ria.ru/20230212/spetsoperatsiya-1851483198.html

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