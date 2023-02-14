https://ria.ru/20230214/minoborony-1851947857.html
Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ
Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ - РИА Новости, 14.02.2023
Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ
Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, заявили во вторник в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:49
2023-02-14T14:49
2023-02-14T14:49
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, заявили во вторник в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ вооруженных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 108 районах.
https://ria.ru/20230214/napravlenie-1851944095.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ
ВС России уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ в Харьковской области