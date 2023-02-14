https://ria.ru/20230214/minoborony-1851947857.html

Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ

Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ - РИА Новости, 14.02.2023

Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ

Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, заявили во вторник в... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:49

2023-02-14T14:49

2023-02-14T14:49

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, заявили во вторник в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ вооруженных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 108 районах.

https://ria.ru/20230214/napravlenie-1851944095.html

россия

харьковская область

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)