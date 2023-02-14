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Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/minoborony-1851947857.html
Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ
Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ - РИА Новости, 14.02.2023
Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ
Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, заявили во вторник в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:49
2023-02-14T14:49
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, заявили во вторник в Минобороны РФ. "В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ вооруженных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства. Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 108 районах.
https://ria.ru/20230214/napravlenie-1851944095.html
россия
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россия, харьковская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
14:49 14.02.2023
 
Российские силы уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ

ВС России уничтожили пункт управления украинским подразделением РЭБ в Харьковской области

© РИА Новости / Валентин Капустин / Перейти в медиабанкМногоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России
Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Валентин Капустин
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ ВКС России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Российские авиация и артиллерия уничтожили украинский пункт управления подразделением радиоэлектронной борьбы в Харьковской области, заявили во вторник в Минобороны РФ.
"В районе населенного пункта Моначиновка Харьковской области уничтожен пункт управления подразделением РЭБ вооруженных сил Украины", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Отмечается, что всего оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ за сутки поразили 93 артиллерийских подразделения украинских военных на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 108 районах.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 14:32Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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