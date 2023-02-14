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ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/minoborony-1851944387.html
ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях
ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 14.02.2023
ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов, сообщили во вторник в РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:33
2023-02-14T14:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия "Востока" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинских войск в районе Угледара в ДНР, а также Левадного и Орехова в Запорожской области."Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:33 14.02.2023 (обновлено: 14:43 14.02.2023)
 
ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях

ВС России уничтожили до 40 украинских боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкВоеннослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ
Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Военнослужащие артиллерийского расчета гаубицы Д-30 вооруженных сил РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны России.
По данным ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия "Востока" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинских войск в районе Угледара в ДНР, а также Левадного и Орехова в Запорожской области.
"Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Работа самоходной артиллерийской установки Гвоздика 2С1 ВС России на Херсонском направлении - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 14:32Специальная военная операция на Украине
На Херсонском направлении российские силы уничтожили два склада боеприпасов
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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