https://ria.ru/20230214/minoborony-1851944387.html

ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях

ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 14.02.2023

ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов, сообщили во вторник в РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:33

2023-02-14T14:33

2023-02-14T14:43

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия "Востока" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинских войск в районе Угледара в ДНР, а также Левадного и Орехова в Запорожской области."Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20230214/napravlenie-1851944095.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины