https://ria.ru/20230214/minoborony-1851944387.html
ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях
ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях - РИА Новости, 14.02.2023
ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов, сообщили во вторник в РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:33
2023-02-14T14:33
2023-02-14T14:43
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" уничтожила за сутки до 40 украинских военных, 6 единиц техники, а также склад артиллерийских боеприпасов, сообщили во вторник в Минобороны России.По данным ведомства, на Южнодонецком и Запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и артиллерия "Востока" нанесли комплексное огневое поражение подразделениям украинских войск в районе Угледара в ДНР, а также Левадного и Орехова в Запорожской области."Потери противника за сутки составили до 40 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины и две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Также в районе населенного пункта Малиновка Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20230214/napravlenie-1851944095.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
14:33 14.02.2023 (обновлено: 14:43 14.02.2023)
ВС России поразили подразделения ВСУ на двух направлениях
ВС России уничтожили до 40 украинских боевиков на Южнодонецком и Запорожском направлениях