https://ria.ru/20230214/mezentsev-1851937117.html
Мезенцев отметил открытость Минска и Москвы по экономическим вопросам
Мезенцев отметил открытость Минска и Москвы по экономическим вопросам - РИА Новости, 14.02.2023
Мезенцев отметил открытость Минска и Москвы по экономическим вопросам
Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил открытость и искренность обсуждения Минском и Москвой вопросов экономического... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:13
2023-02-14T14:13
2023-02-14T14:13
союзное государство
дмитрий мезенцев
минск
белоруссия
россия
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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил открытость и искренность обсуждения Минском и Москвой вопросов экономического сотрудничества, подчеркнув, что это является фундаментом для дальнейшего успешного движения вперед в реализации союзных программ по интеграции. "Все 26 протокольных решений, которые мы приняли в ушедшем году на четырех заседаниях (Группы высокого уровня союзного совмина – ред.), - это важнейший индикатор того, что деловитость в отношениях, открытость, искренность сегодня есть реальный фундамент дальнейшего движения вперед, к конечной реализации тех исторических решений, которые президент России и президент Беларуси приняли 4 ноября 2021 года", - сказал Мезенцев на заседании Группы высокого уровня союзного совмина в Минске. Он отметил, что главы государств много внимания уделяют интеграционной повестке. "Это для нас посыл работать еще более содержательно", - подчеркнул госсекретарь. Мезенцев также обратил внимание, что проходящее во вторник в Минске заседание Группы высокого уровня впервые за несколько лет проводится в очном формате, а не в формате видеоконференции. В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.
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дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, россия
Союзное государство, Дмитрий Мезенцев, Минск, Белоруссия, Россия
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил открытость и искренность обсуждения Минском и Москвой вопросов экономического сотрудничества, подчеркнув, что это является фундаментом для дальнейшего успешного движения вперед в реализации союзных программ по интеграции.
"Все 26 протокольных решений, которые мы приняли в ушедшем году на четырех заседаниях (Группы высокого уровня союзного совмина – ред.), - это важнейший индикатор того, что деловитость в отношениях, открытость, искренность сегодня есть реальный фундамент дальнейшего движения вперед, к конечной реализации тех исторических решений, которые президент России и президент Беларуси приняли 4 ноября 2021 года", - сказал Мезенцев на заседании Группы высокого уровня союзного совмина в Минске.
Он отметил, что главы государств много внимания уделяют интеграционной повестке. "Это для нас посыл работать еще более содержательно", - подчеркнул госсекретарь.
Мезенцев
также обратил внимание, что проходящее во вторник в Минске заседание Группы высокого уровня впервые за несколько лет проводится в очном формате, а не в формате видеоконференции.
В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.