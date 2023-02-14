https://ria.ru/20230214/mezentsev-1851937117.html

Мезенцев отметил открытость Минска и Москвы по экономическим вопросам

Мезенцев отметил открытость Минска и Москвы по экономическим вопросам - РИА Новости, 14.02.2023

Мезенцев отметил открытость Минска и Москвы по экономическим вопросам

Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил открытость и искренность обсуждения Минском и Москвой вопросов экономического... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:13

2023-02-14T14:13

2023-02-14T14:13

союзное государство

дмитрий мезенцев

минск

белоруссия

россия

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Дмитрий Мезенцев отметил открытость и искренность обсуждения Минском и Москвой вопросов экономического сотрудничества, подчеркнув, что это является фундаментом для дальнейшего успешного движения вперед в реализации союзных программ по интеграции. "Все 26 протокольных решений, которые мы приняли в ушедшем году на четырех заседаниях (Группы высокого уровня союзного совмина – ред.), - это важнейший индикатор того, что деловитость в отношениях, открытость, искренность сегодня есть реальный фундамент дальнейшего движения вперед, к конечной реализации тех исторических решений, которые президент России и президент Беларуси приняли 4 ноября 2021 года", - сказал Мезенцев на заседании Группы высокого уровня союзного совмина в Минске. Он отметил, что главы государств много внимания уделяют интеграционной повестке. "Это для нас посыл работать еще более содержательно", - подчеркнул госсекретарь. Мезенцев также обратил внимание, что проходящее во вторник в Минске заседание Группы высокого уровня впервые за несколько лет проводится в очном формате, а не в формате видеоконференции. В ноябре 2021 года в формате видеоконференции прошло заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, был подписан декрет об основных направлениях реализации положений договора о создании Союзного государства на 2021-2023 годы. Документ утверждает 28 союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849342484.html

минск

белоруссия

россия

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Артем Смирнов

дмитрий мезенцев, минск, белоруссия, россия