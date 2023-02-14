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Полиция Берна не нашла опасные предметы в машине на главной площади - РИА Новости, 14.02.2023
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Полиция Берна не нашла опасные предметы в машине на главной площади
Полиция Берна не нашла опасные предметы в машине на главной площади - РИА Новости, 14.02.2023
Полиция Берна не нашла опасные предметы в машине на главной площади
Полиция швейцарского Берна не обнаружила опасные предметы в машине, из-за которой оцепила центральную площадь города и прилегающие к ней улицы, усиленные меры... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T22:26
2023-02-14T22:39
в мире
берн (город)
швейцария
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ЦЮРИХ, 14 фев - РИА Новости. Полиция швейцарского Берна не обнаружила опасные предметы в машине, из-за которой оцепила центральную площадь города и прилегающие к ней улицы, усиленные меры безопасности были сняты. Во вторник полицейские оцепили центральную площадь Берна, на которой расположены госучреждения, в том числе здание парламента, из-за подозрительного мужчины и авто. Несколько зданий вблизи площади эвакуировали. "Во вторник днем во время полицейской операции в Берне из-за подозрительного автомобиля пришлось принять серьезные меры безопасности. Мужчина, имеющий отношение к машине, был остановлен. Вечером все меры были отменены, автомобиль не представлял опасности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном полицией. Полиция подчеркнула, что в связи с потенциальной угрозой были введены масштабные меры безопасности, из Федерального дворца пришлось эвакуировать сотрудников парламента и правительства Швейцарии. В полицейской операции были задействованы взрывотехники, беспилотники, а также робот-сапер.Сообщается, что Генеральная прокуратура страны совместно с Федеральным управлением полиции, полицией кантона Берн и кантона Вале, в котором зарегистрирован автомобиль, начали уголовное расследование.Как уточняется, мужчина, который въехал на автомобиле на площадь и направился к зданию швейцарского парламента, сейчас задержан и проходит медицинское освидетельствование.
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в мире, берн (город), швейцария
В мире, Берн (город), Швейцария
22:26 14.02.2023 (обновлено: 22:39 14.02.2023)
 
Полиция Берна не нашла опасные предметы в машине на главной площади

Полиция Берна не нашла опасные предметы в машине, из-за которой оцепила главную площадь

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Берн. Архивное фото
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ЦЮРИХ, 14 фев - РИА Новости. Полиция швейцарского Берна не обнаружила опасные предметы в машине, из-за которой оцепила центральную площадь города и прилегающие к ней улицы, усиленные меры безопасности были сняты.
Во вторник полицейские оцепили центральную площадь Берна, на которой расположены госучреждения, в том числе здание парламента, из-за подозрительного мужчины и авто. Несколько зданий вблизи площади эвакуировали.
"Во вторник днем во время полицейской операции в Берне из-за подозрительного автомобиля пришлось принять серьезные меры безопасности. Мужчина, имеющий отношение к машине, был остановлен. Вечером все меры были отменены, автомобиль не представлял опасности", - говорится в пресс-релизе, опубликованном полицией.
Полиция подчеркнула, что в связи с потенциальной угрозой были введены масштабные меры безопасности, из Федерального дворца пришлось эвакуировать сотрудников парламента и правительства Швейцарии. В полицейской операции были задействованы взрывотехники, беспилотники, а также робот-сапер.
Сообщается, что Генеральная прокуратура страны совместно с Федеральным управлением полиции, полицией кантона Берн и кантона Вале, в котором зарегистрирован автомобиль, начали уголовное расследование.
Как уточняется, мужчина, который въехал на автомобиле на площадь и направился к зданию швейцарского парламента, сейчас задержан и проходит медицинское освидетельствование.
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