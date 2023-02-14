https://ria.ru/20230214/marinka-1851930319.html

Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки

Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки - РИА Новости, 14.02.2023

Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки

В западной части Марьинки идут ожесточенные бои, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:51

2023-02-14T13:51

2023-02-14T13:51

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

марьинка (донецкая область)

россия

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В западной части Марьинки идут ожесточенные бои, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Марьинка: в западной части еще продолжаются ожесточенные бои. Но это тоже вселяет определенную надежду с выходом потом уже на новые дистанции", - сказал он в эфире Первого канала. В прошлую пятницу Пушилин сообщил, что Киев продолжает переброску сил в Марьинку. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.

https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html

донецкая народная республика

марьинка (донецкая область)

россия

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кирилл Волков

безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, марьинка (донецкая область), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр