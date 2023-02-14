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Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/marinka-1851930319.html
Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки
Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки - РИА Новости, 14.02.2023
Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки
В западной части Марьинки идут ожесточенные бои, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:51
2023-02-14T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
марьинка (донецкая область)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В западной части Марьинки идут ожесточенные бои, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Марьинка: в западной части еще продолжаются ожесточенные бои. Но это тоже вселяет определенную надежду с выходом потом уже на новые дистанции", - сказал он в эфире Первого канала. В прошлую пятницу Пушилин сообщил, что Киев продолжает переброску сил в Марьинку. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html
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безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин, марьинка (донецкая область), россия, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Марьинка (Донецкая область), Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:51 14.02.2023
 
Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки

Пушилин заявил, что в западной части Марьинки продолжаются ожесточенные бои

© РИА Новости / Михаил Андроник / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка
Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Михаил Андроник
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Военнослужащие Народной милиции ДНР ведут наступление в районе линии соприкосновения в поселке Марьинка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В западной части Марьинки идут ожесточенные бои, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
"Марьинка: в западной части еще продолжаются ожесточенные бои. Но это тоже вселяет определенную надежду с выходом потом уже на новые дистанции", - сказал он в эфире Первого канала.
В прошлую пятницу Пушилин сообщил, что Киев продолжает переброску сил в Марьинку.
Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
Украинский военнослужащий в районе Марьинки - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 10:21Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинМарьинка (Донецкая область)РоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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