https://ria.ru/20230214/marinka-1851930319.html
Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки
Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки - РИА Новости, 14.02.2023
Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки
В западной части Марьинки идут ожесточенные бои, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:51
2023-02-14T13:51
2023-02-14T13:51
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
марьинка (донецкая область)
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. В западной части Марьинки идут ожесточенные бои, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин. "Марьинка: в западной части еще продолжаются ожесточенные бои. Но это тоже вселяет определенную надежду с выходом потом уже на новые дистанции", - сказал он в эфире Первого канала. В прошлую пятницу Пушилин сообщил, что Киев продолжает переброску сил в Марьинку. Марьинка - пригород Донецка, находится в километре от Петровского района столицы ДНР. Там расположены значительные позиции украинских сил, это одна из точек, откуда Донецк регулярно подвергается артиллерийским обстрелам.
https://ria.ru/20230124/marinka-1846995627.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Пушилин заявил об ожесточенных боях на западе Марьинки
Пушилин заявил, что в западной части Марьинки продолжаются ожесточенные бои