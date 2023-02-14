https://ria.ru/20230214/makeevka-1851960288.html
Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР
Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T15:31
2023-02-14T15:31
2023-02-14T15:31
специальная военная операция на украине
в мире
макеевка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки три снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили во вторник в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.05 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. Макеевка - город-спутник Донецка, с северо-востока прилегает к столице ДНР. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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в мире, макеевка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Макеевка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Макеевку в ДНР
Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Макеевке три снаряда натовского калибра