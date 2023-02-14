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Минздрав посоветовал любить себя, чтобы реже болеть
Минздрав посоветовал любить себя, чтобы реже болеть - РИА Новости, 14.02.2023
Минздрав посоветовал любить себя, чтобы реже болеть
Минздрав России в День святого Валентина посоветовал любить себя и бережнее относиться к своему организму, чтобы реже болеть, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:06
2023-02-14T13:06
2023-02-14T13:06
общество
россия
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
день святого валентина
здоровье - общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Минздрав России в День святого Валентина посоветовал любить себя и бережнее относиться к своему организму, чтобы реже болеть, сообщается в Telegram-канале министерства. В министерстве отметили, что зачастую, если человек переносит болезнь на ногах, это ведет еще к большему ухудшению самочувствия, поэтому при недомогании лучше поберечь себя, остаться дома и полежать в кровати. Кроме того, любить себя – это значит находить время для регулярных занятий спортом, заботиться о здоровье и проходить профилактические осмотры, правильно питаться, отказаться от вредных привычек, общаться с людьми, которые приносят позитивные эмоции, считают в Минздраве. "Любовь к себе – это путь к здоровью", - резюмировали в министерстве.
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общество, россия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), день святого валентина, здоровье - общество
Общество, Россия, Министерство здравоохранения РФ (Минздрав России), День святого Валентина, Здоровье - Общество
Минздрав посоветовал любить себя, чтобы реже болеть
Минздрав в День святого Валентина посоветовал любить себя и бережно относиться к организму