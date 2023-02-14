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В Ялте мужчину задержали за скандирование лозунгов против российской армии
В Ялте мужчину задержали за скандирование лозунгов против российской армии - РИА Новости, 14.02.2023
В Ялте мужчину задержали за скандирование лозунгов против российской армии
В Ялте задержали местного жителя, который на остановке скандировал лозунги, дискредитирующие российскую армию, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T12:28
2023-02-14T12:28
2023-02-14T12:30
происшествия
россия
ялта
республика крым
следственный комитет россии (ск рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев - РИА Новости. В Ялте задержали местного жителя, который на остановке скандировал лозунги, дискредитирующие российскую армию, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба крымского управления СК РФ. "Житель Ялты, вновь пребывая в нетрезвом состоянии, на остановке общественного транспорта "Садовая" выкрикивал лозунги, дискредитирующие деятельность российской армии. Подозреваемый был оперативно задержан сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю и передан органам следствия", - говорится в сообщении. По данным СУСК, в отношении 35-летнего ялтинца возбуждено уголовное дело за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ (часть 1 статьи 280.3 УК РФ). Отмечается, что мужчина ранее уже дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные действия. В ходе допроса свою вину он признал полностью, в содеянном раскаялся, принес извинения, а свое поведение объяснил злоупотреблением алкоголем.
https://ria.ru/20230131/diskreditatsiya-1848568795.html
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происшествия, россия, ялта, республика крым, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Ялта, Республика Крым, Следственный комитет России (СК РФ)
12:28 14.02.2023 (обновлено: 12:30 14.02.2023)
В Ялте мужчину задержали за скандирование лозунгов против российской армии
СК завел дело на жителя Ялты за скандирование лозунгов против российской армии