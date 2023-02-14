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В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей - РИА Новости, 14.02.2023
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В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей
В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей - РИА Новости, 14.02.2023
В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей
Туши подстреленных оленей, охота на которых сейчас запрещена, обнаружены в автомобиле егерей и руководителя заповедника в Ольском округе Магаданской области,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:58
2023-02-14T15:00
происшествия
магаданская область
сергей носов
россия
охота
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МАГАДАН, 14 фев – РИА Новости. Туши подстреленных оленей, охота на которых сейчас запрещена, обнаружены в автомобиле егерей и руководителя заповедника в Ольском округе Магаданской области, сообщил губернатор Сергей Носов. "Сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки транспортное средство. А в нем… три туши уже разделанных сохатых, а также (в автомобиле находились - ред. ) егеря и один из руководителей этого уважаемого природоохранного учреждения... Никаких разрешений или документов, подтверждающих законность, у них не было. Это и понятно. Сейчас не сезон охоты, лосихи вынашивают телят", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях. Он добавил, что взял ситуацию с расследованием инцидента на личный контроль. "Считаю, что такие нарушения надо пресекать на корню, а преступления против природы на территории заповедника являются особо тяжкими. Уверен, следственные органы внимательно и обстоятельно разберутся в случившемся и установят степень вины каждого причастного. Ответственность должна быть максимальной", - добавил губернатор. Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230126/los-1847729255.html
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происшествия, магаданская область, сергей носов, россия, охота
Происшествия, Магаданская область, Сергей Носов, Россия, Охота
14:58 14.02.2023 (обновлено: 15:00 14.02.2023)
 
В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей

Губернатор Носов: сотрудников заповедника в Магаданской области остановили с тушами лосей

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкЛоси
Лоси - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Александр Вильф
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Лоси. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 14 фев – РИА Новости. Туши подстреленных оленей, охота на которых сейчас запрещена, обнаружены в автомобиле егерей и руководителя заповедника в Ольском округе Магаданской области, сообщил губернатор Сергей Носов.
"Сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки транспортное средство. А в нем… три туши уже разделанных сохатых, а также (в автомобиле находились - ред. ) егеря и один из руководителей этого уважаемого природоохранного учреждения... Никаких разрешений или документов, подтверждающих законность, у них не было. Это и понятно. Сейчас не сезон охоты, лосихи вынашивают телят", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.
Лось - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 22:42
Автомобиль министра обороны Эстонии сбил лося
Он добавил, что взял ситуацию с расследованием инцидента на личный контроль.
"Считаю, что такие нарушения надо пресекать на корню, а преступления против природы на территории заповедника являются особо тяжкими. Уверен, следственные органы внимательно и обстоятельно разберутся в случившемся и установят степень вины каждого причастного. Ответственность должна быть максимальной", - добавил губернатор.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
Якутия - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 13:40
В Якутии будут судить мужчину, который на охоте застрелил двух человек
 
ПроисшествияМагаданская областьСергей НосовРоссияОхота
 
 
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