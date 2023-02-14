https://ria.ru/20230214/losi-1851950581.html
В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей
В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей - РИА Новости, 14.02.2023
В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей
Туши подстреленных оленей, охота на которых сейчас запрещена, обнаружены в автомобиле егерей и руководителя заповедника в Ольском округе Магаданской области,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:58
2023-02-14T14:58
2023-02-14T15:00
происшествия
магаданская область
сергей носов
россия
охота
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МАГАДАН, 14 фев – РИА Новости. Туши подстреленных оленей, охота на которых сейчас запрещена, обнаружены в автомобиле егерей и руководителя заповедника в Ольском округе Магаданской области, сообщил губернатор Сергей Носов. "Сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки транспортное средство. А в нем… три туши уже разделанных сохатых, а также (в автомобиле находились - ред. ) егеря и один из руководителей этого уважаемого природоохранного учреждения... Никаких разрешений или документов, подтверждающих законность, у них не было. Это и понятно. Сейчас не сезон охоты, лосихи вынашивают телят", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях. Он добавил, что взял ситуацию с расследованием инцидента на личный контроль. "Считаю, что такие нарушения надо пресекать на корню, а преступления против природы на территории заповедника являются особо тяжкими. Уверен, следственные органы внимательно и обстоятельно разберутся в случившемся и установят степень вины каждого причастного. Ответственность должна быть максимальной", - добавил губернатор. Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.
https://ria.ru/20230126/los-1847729255.html
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происшествия, магаданская область, сергей носов, россия, охота
Происшествия, Магаданская область, Сергей Носов, Россия, Охота
14:58 14.02.2023 (обновлено: 15:00 14.02.2023)
В Магаданской области остановили охотников с тушами лосей
Губернатор Носов: сотрудников заповедника в Магаданской области остановили с тушами лосей
МАГАДАН, 14 фев – РИА Новости.
Туши подстреленных оленей, охота на которых сейчас запрещена, обнаружены в автомобиле егерей и руководителя заповедника в Ольском округе Магаданской области, сообщил
губернатор Сергей Носов.
"Сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки транспортное средство. А в нем… три туши уже разделанных сохатых, а также (в автомобиле находились - ред. ) егеря и один из руководителей этого уважаемого природоохранного учреждения... Никаких разрешений или документов, подтверждающих законность, у них не было. Это и понятно. Сейчас не сезон охоты, лосихи вынашивают телят", - написал Носов на своих страницах в социальных сетях.
Он добавил, что взял ситуацию с расследованием инцидента на личный контроль.
"Считаю, что такие нарушения надо пресекать на корню, а преступления против природы на территории заповедника являются особо тяжкими. Уверен, следственные органы внимательно и обстоятельно разберутся в случившемся и установят степень вины каждого причастного. Ответственность должна быть максимальной", - добавил губернатор.
Комментарием правоохранительных органов РИА Новости пока не располагает.