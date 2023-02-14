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В Якутске с начала года отловили и отогнали на штраф-стоянку 29 лошадей - РИА Новости, 14.02.2023
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В Якутске с начала года отловили и отогнали на штраф-стоянку 29 лошадей
В Якутске с начала года отловили и отогнали на штраф-стоянку 29 лошадей - РИА Новости, 14.02.2023
В Якутске с начала года отловили и отогнали на штраф-стоянку 29 лошадей
Более 90 тысяч рублей с начала года заплатили владельцы лошадей, попавших на "штраф-стоянку" с улиц Якутска, сообщает пресс-служба окружной администрации во... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:14
2023-02-14T14:15
общество
якутск
евгений григорьев
россия
происшествия
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ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Более 90 тысяч рублей с начала года заплатили владельцы лошадей, попавших на "штраф-стоянку" с улиц Якутска, сообщает пресс-служба окружной администрации во вторник. Ранее глава города Евгений Григорьев рассказал РИА Новости, что "штрафстоянку" для разгуливающих по улицам лошадей - это актуальная проблема в Якутске - организовали в июле прошлого года. Хозяева животных возмещают затраты на отлов и транспортировку. По итогам тестового периода "штрафстоянка" показала эффективность и окупаемость. По информации начальника управления сельского хозяйства Марата Данилова, с начала года в городе отловлены на "штраф-стоянку" 29 лошадей, еще восемь помещены в пункт передержки безнадзорных сельскохозяйственных животных в пригородном селе Хатассы. "С начала 2023 года общая сумма содержания лошадей в пункте передержки составила более 90 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе. Зимой за содержание на "штраф-стоянке" одного животного владельцев штрафуют на 6960 рублей за сутки, за 1 час плата составляет 290 рублей. В летнее время, с 15 мая по 10 октября, хозяевам придется заплатить 5808 рублей за сутки за 1 голову (за 1 час - 242 рублей).
https://ria.ru/20230128/morozy-1847888990.html
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общество, якутск, евгений григорьев, россия, происшествия
Общество, Якутск, Евгений Григорьев, Россия, Происшествия
14:14 14.02.2023 (обновлено: 14:15 14.02.2023)
 
В Якутске с начала года отловили и отогнали на штраф-стоянку 29 лошадей

В Якутске с начала года отловили и отвели на штраф-стоянку 29 свободно гулявших лошадей

© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанкЛошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске
Лошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Андрей Сорокин
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Лошадь пасется на поле в селе Хатассы в Якутске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 14 фев – РИА Новости. Более 90 тысяч рублей с начала года заплатили владельцы лошадей, попавших на "штраф-стоянку" с улиц Якутска, сообщает пресс-служба окружной администрации во вторник.
Ранее глава города Евгений Григорьев рассказал РИА Новости, что "штрафстоянку" для разгуливающих по улицам лошадей - это актуальная проблема в Якутске - организовали в июле прошлого года. Хозяева животных возмещают затраты на отлов и транспортировку. По итогам тестового периода "штрафстоянка" показала эффективность и окупаемость.
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По информации начальника управления сельского хозяйства Марата Данилова, с начала года в городе отловлены на "штраф-стоянку" 29 лошадей, еще восемь помещены в пункт передержки безнадзорных сельскохозяйственных животных в пригородном селе Хатассы.
"С начала 2023 года общая сумма содержания лошадей в пункте передержки составила более 90 тысяч рублей", - отметили в пресс-службе.
Зимой за содержание на "штраф-стоянке" одного животного владельцев штрафуют на 6960 рублей за сутки, за 1 час плата составляет 290 рублей. В летнее время, с 15 мая по 10 октября, хозяевам придется заплатить 5808 рублей за сутки за 1 голову (за 1 час - 242 рублей).
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