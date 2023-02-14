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Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов - РИА Новости, 14.02.2023
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Липецкая область
https://ria.ru/20230214/lifty-1851927494.html
Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов
Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов - РИА Новости, 14.02.2023
Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов
Из бюджета Липецкой области в 2023-2025 годах будет выделено 300 миллионов рублей на замену 100 лифтов с истекшим сроком службы, в рамках софинансирования... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T13:39
2023-02-14T13:39
липецкая область
игорь артамонов
липецкая область
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ЛИПЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Из бюджета Липецкой области в 2023-2025 годах будет выделено 300 миллионов рублей на замену 100 лифтов с истекшим сроком службы, в рамках софинансирования программы капремонта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в многоэтажках установят современные энергосберегающие модели, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников.Артамонов отметил, что по областной программе капремонта в первую очередь производится замена лифтового оборудования, отслужившего 25-летний срок. Лифты проходят ежегодное освидетельствование. Если оборудование выходит или может выйти из строя раньше, чем завершился нормативный срок, и это подтверждается экспертным заключением, то его замена включается в краткосрочный план. За 2014-2022 годы в регионе заменено 1048 лифтов."Программа капитального ремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, повысить их энергоэффективность, обновить инженерные сети, но и значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов", – сказал Артамонов.
https://ria.ru/20230131/semi-1848736294.html
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игорь артамонов, липецкая область
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецкая область
13:39 14.02.2023
 

Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Из бюджета Липецкой области в 2023-2025 годах будет выделено 300 миллионов рублей на замену 100 лифтов с истекшим сроком службы, в рамках софинансирования программы капремонта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
По его словам, в многоэтажках установят современные энергосберегающие модели, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников.
Артамонов отметил, что по областной программе капремонта в первую очередь производится замена лифтового оборудования, отслужившего 25-летний срок. Лифты проходят ежегодное освидетельствование. Если оборудование выходит или может выйти из строя раньше, чем завершился нормативный срок, и это подтверждается экспертным заключением, то его замена включается в краткосрочный план. За 2014-2022 годы в регионе заменено 1048 лифтов.
"Программа капитального ремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, повысить их энергоэффективность, обновить инженерные сети, но и значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов", – сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецкая область
 
 
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