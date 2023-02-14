https://ria.ru/20230214/lifty-1851927494.html

Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов

Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов - РИА Новости, 14.02.2023

Власти Липецкой области выделят 300 млн рублей на замену 100 лифтов

Из бюджета Липецкой области в 2023-2025 годах будет выделено 300 миллионов рублей на замену 100 лифтов с истекшим сроком службы, в рамках софинансирования... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T13:39

2023-02-14T13:39

2023-02-14T13:39

липецкая область

игорь артамонов

липецкая область

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ЛИПЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Из бюджета Липецкой области в 2023-2025 годах будет выделено 300 миллионов рублей на замену 100 лифтов с истекшим сроком службы, в рамках софинансирования программы капремонта, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, в многоэтажках установят современные энергосберегающие модели, которые будут значительно безопаснее и эстетичнее своих предшественников.Артамонов отметил, что по областной программе капремонта в первую очередь производится замена лифтового оборудования, отслужившего 25-летний срок. Лифты проходят ежегодное освидетельствование. Если оборудование выходит или может выйти из строя раньше, чем завершился нормативный срок, и это подтверждается экспертным заключением, то его замена включается в краткосрочный план. За 2014-2022 годы в регионе заменено 1048 лифтов."Программа капитального ремонта позволяет не только привести жилые дома к нормативному состоянию, повысить их энергоэффективность, обновить инженерные сети, но и значительно преображает жилые микрорайоны за счет ремонта фасадов", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230131/semi-1848736294.html

липецкая область

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Алёна Пава

игорь артамонов, липецкая область