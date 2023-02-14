https://ria.ru/20230214/lenta-1852029970.html

МГЕР развернула георгиевскую ленту в годовщину освобождения Луганска

МГЕР развернула георгиевскую ленту в годовщину освобождения Луганска - РИА Новости, 14.02.2023

МГЕР развернула георгиевскую ленту в годовщину освобождения Луганска

"Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) в 80-ю годовщину освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков развернула 300-метровую георгиевскую ленту,... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T19:53

2023-02-14T19:53

2023-02-14T19:53

луганск

донбасс

белгородская область

мгер

молодая гвардия

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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) в 80-ю годовщину освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков развернула 300-метровую георгиевскую ленту, сообщила пресс-служба организации. Руководитель Белгородского регионального отделения МГЕР Евгений Михайлюков отметил, что Луганск и окрестности были освобождена от захватчиков ценою жизни прадедов. "Сегодня исполняется 80 лет со дня освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков. Освободить эту землю удалось благодаря храбрости и отваге наших дедов и прадедов, которые отстояли Луганщину ценой собственных жизней. Мы чтим память тех, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны" - приводит пресс-служба слова Михайлюкова. Также он сравнил с освободителями региона тех, кто сейчас защищает Донбасс. "Сейчас, как и тогда, наши военные оберегают жителей Донбасса и освобожденных территорий. А мы стараемся оказать им всю необходимую помощь. Спасибо всем, кто защищал и защищает Родину", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20230212/nagrada-1851502826.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

луганск, донбасс, белгородская область, мгер, молодая гвардия