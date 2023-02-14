МГЕР развернула георгиевскую ленту в годовщину освобождения Луганска
МГЕР развернула 300-метровую георгиевскую ленту в 80-ю годовщину освобождения Луганска
© Фото : Молодая Гвардия Единой РоссииМолодогвардейцы Белгородской области и ЛНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны
© Фото : Молодая Гвардия Единой России
Молодогвардейцы Белгородской области и ЛНР развернули 300-метровую Георгиевскую ленту в память о тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. "Молодая гвардия "Единой России" (МГЕР) в 80-ю годовщину освобождения Луганска от немецко-фашистских захватчиков развернула 300-метровую георгиевскую ленту, сообщила пресс-служба организации.
"Молодогвардейцы Белгородской области и Луганской Народной Республики развернули 300-метровую георгиевскую ленту в память о тех, кто погиб, защищая Луганщину в годы Великой Отечественной войны", - говорится в телеграм-канале МГЕР.
Руководитель Белгородского регионального отделения МГЕР Евгений Михайлюков отметил, что Луганск и окрестности были освобождена от захватчиков ценою жизни прадедов. "Сегодня исполняется 80 лет со дня освобождения Луганщины от немецко-фашистских захватчиков. Освободить эту землю удалось благодаря храбрости и отваге наших дедов и прадедов, которые отстояли Луганщину ценой собственных жизней. Мы чтим память тех, кто погиб, защищая Родину в годы Великой Отечественной войны" - приводит пресс-служба слова Михайлюкова.
Также он сравнил с освободителями региона тех, кто сейчас защищает Донбасс. "Сейчас, как и тогда, наши военные оберегают жителей Донбасса и освобожденных территорий. А мы стараемся оказать им всю необходимую помощь. Спасибо всем, кто защищал и защищает Родину", - подчеркнул он.