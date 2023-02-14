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Официальный курс доллара на среду вырос до 73,86 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 73,86 рубля - РИА Новости, 14.02.2023
Официальный курс доллара на среду вырос до 73,86 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 23,38 копейки, до 73,8645 рубля, курс юаня - на 5,1 копейки, до 10,8227 рубля, евро -... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:04
2023-02-14T16:04
2023-02-14T16:04
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 23,38 копейки, до 73,8645 рубля, курс юаня - на 5,1 копейки, до 10,8227 рубля, евро - на 66,45 копейки, до 79,3355 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Официальный курс доллара на среду вырос до 73,86 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 73,86 рубля, евро — до 79,34 рубля