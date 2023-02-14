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МЧС предупредило о метели и усилении ветра на Курилах
МЧС предупредило о метели и усилении ветра на Курилах - РИА Новости, 14.02.2023
МЧС предупредило о метели и усилении ветра на Курилах
Неблагоприятные погодные условия прогнозируются во вторник на Курильских островах, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:22
2023-02-14T07:22
2023-02-14T07:22
россия
курильские острова
сахалинская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 фев – РИА Новости. Неблагоприятные погодные условия прогнозируются во вторник на Курильских островах, информирует главное управление МЧС России по Сахалинской области. По информации пресс-службы, аналогичная погода возможна также в Курильском и Южно-Курильском районах. В администрации трех муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий неблагоприятных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле регионального главка МЧС России.
https://rsport.ria.ru/20230210/lyzhi-1851067144.html
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россия, курильские острова, сахалинская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Россия, Курильские острова, Сахалинская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МЧС предупредило о метели и усилении ветра на Курилах
МЧС предупредило о неблагоприятных погодных условиях во вторник на Курильских островах