https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
Многие в Купянске поддерживают Россию, рассказал местный житель
Многие в Купянске поддерживают Россию, рассказал местный житель - РИА Новости, 14.02.2023
Многие в Купянске поддерживают Россию, рассказал местный житель
Многие жители Купянска Харьковской области, который сейчас контролируется украинскими войсками, поддерживают Россию, заявил местный таможенник Александр... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T00:33
2023-02-14T00:33
2023-02-14T04:58
россия
харьковская область
изюм (город)
александр тимошенко
владимир путин
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Многие жители Купянска Харьковской области, который сейчас контролируется украинскими войсками, поддерживают Россию, заявил местный таможенник Александр Тимошенко агентству Франс Пресс.В ходе проведения спецоперации ряд городов Харьковской области, в том числе Изюм, Купянск и Балаклея, были под контролем России. В сентябре Минобороны РФ сообщило, что войска из Балаклеи и Изюма перегруппированы на донецкое направление для достижения заявленных целей специальной военной операции по освобождению Донбасса; Купянск также перешел под контроль Украины.Тимошенко рассказал о сохраняющихся трениях между теми, кто поддерживает украинскую власть, и теми, кто хочет возвращения города под контроль РФ."Есть много людей, которые поддерживают Россию", - отметил Тимошенко.По его словам, когда город был под контролем России, "повсюду" стояли блокпосты, однако мирным жителям не причиняли вреда.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230213/spetsoperatsiya-1851698032.html
https://ria.ru/20230213/kupyansk-1851597563.html
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россия, харьковская область, изюм (город), александр тимошенко, владимир путин
Россия, Харьковская область, Изюм (город), Александр Тимошенко, Владимир Путин
00:33 14.02.2023 (обновлено: 04:58 14.02.2023)
Многие в Купянске поддерживают Россию, рассказал местный житель
Многие жители Купянска в Харьковской области поддерживают Россию, рассказал местный житель