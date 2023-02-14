https://ria.ru/20230214/krasnoyarsk-1851840927.html
В Красноярском крае семью депутатов будут судить за незаконную рубку леса
В Красноярском крае семью депутатов будут судить за незаконную рубку леса - РИА Новости, 14.02.2023
В Красноярском крае семью депутатов будут судить за незаконную рубку леса
Два депутата Ирбейского райсовета в Красноярском крае, мать и ее сын, пойдут под суд за незаконную рубку леса, сообщает прокуратура региона. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T06:05
2023-02-14T06:05
2023-02-14T07:31
красноярский край
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Два депутата Ирбейского райсовета в Красноярском крае, мать и ее сын, пойдут под суд за незаконную рубку леса, сообщает прокуратура региона. В ведомстве пояснили, что обвиняемые являются депутатами Ирбейского районного света депутатов. По версии следователей, в 2021-2022 годах мужчина и женщина подыскали девять граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд. За вознаграждение в 5 тысяч рублей они заключали с лесничеством договоры купли-продажи участков с лесом, а после передавали их злоумышленникам. После этого обвиняемые поручали рабочим вырубать деревья и затем распоряжались древесиной по собственному усмотрению. В итоге им удалось заготовить 329 кубометров древесины, лесному фонду нанесен ущерб на 3,1 миллиона рублей. Обвиняемые вину не признали. На четыре автомобиля, прицеп, расчетные счета, части земельных участков и квартиры обвиняемых наложен арест.
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красноярский край, происшествия
Красноярский край, Происшествия
06:05 14.02.2023 (обновлено: 07:31 14.02.2023)
В Красноярском крае семью депутатов будут судить за незаконную рубку леса
В Красноярском крае семью депутатов, мать и ее сына, будут судить за незаконную рубку леса
КРАСНОЯРСК, 14 фев - РИА Новости. Два депутата Ирбейского райсовета в Красноярском крае, мать и ее сын, пойдут под суд за незаконную рубку леса, сообщает прокуратура региона.
"В Ирбейском района прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении местных депутатов – женщины и ее сына, обвиняемых в незаконной рубке леса на 3,1 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что обвиняемые являются депутатами Ирбейского районного света депутатов.
По версии следователей, в 2021-2022 годах мужчина и женщина подыскали девять граждан, имеющих право на заготовку древесины для собственных нужд. За вознаграждение в 5 тысяч рублей они заключали с лесничеством договоры купли-продажи участков с лесом, а после передавали их злоумышленникам. После этого обвиняемые поручали рабочим вырубать деревья и затем распоряжались древесиной по собственному усмотрению. В итоге им удалось заготовить 329 кубометров древесины, лесному фонду нанесен ущерб на 3,1 миллиона рублей.
Обвиняемые вину не признали. На четыре автомобиля, прицеп, расчетные счета, части земельных участков и квартиры обвиняемых наложен арест.