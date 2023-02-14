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В Краснодаре ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 14.02.2023
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В Краснодаре ввели режим повышенной готовности
В Краснодаре ввели режим повышенной готовности - РИА Новости, 14.02.2023
В Краснодаре ввели режим повышенной готовности
Власти Краснодара ввели режим повышенной готовности из-за снегопада, ливня, сильного ветра и града, предупреждение продлится до 17 февраля, сообщили в... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T19:39
2023-02-14T19:39
краснодар
россия
погода
общество
происшествия
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Власти Краснодара ввели режим повышенной готовности из-за снегопада, ливня, сильного ветра и града, предупреждение продлится до 17 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города. Уточняется, что власти просят водителей по возможности не использовать личные автомобили. На дорогах Краснодара уже дежурят 20 машин спецтехники для ликвидации локальных подтоплений. За ситуацией на улицах города круглосуточно следят городские службы, отмечают в ведомстве.
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краснодар, россия, погода, общество, происшествия, краснодарский край
Краснодар, Россия, Погода, Общество, Происшествия, Краснодарский край
19:39 14.02.2023
 
В Краснодаре ввели режим повышенной готовности

В Краснодаре ввели режим повышенной готовности до 17 февраля из-за снегопада и града

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкЗима в Краснодаре
Зима в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 14 фев - РИА Новости. Власти Краснодара ввели режим повышенной готовности из-за снегопада, ливня, сильного ветра и града, предупреждение продлится до 17 февраля, сообщили в пресс-службе администрации города.
"Он будет действовать с 14 по 17 февраля. Соответствующее постановление подписал глава Краснодара Евгений Наумов. По прогнозам синоптиков, в столице Кубани пройдут ливни, мокрый снег, град и сильный ветер", - говорится в сообщении.
Уточняется, что власти просят водителей по возможности не использовать личные автомобили.
На дорогах Краснодара уже дежурят 20 машин спецтехники для ликвидации локальных подтоплений. За ситуацией на улицах города круглосуточно следят городские службы, отмечают в ведомстве.
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