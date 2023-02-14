https://ria.ru/20230214/kostroma-1851971714.html
В крупнейшем микрорайоне Костромы построена детская поликлиника
В крупнейшем микрорайоне Костромы построена детская поликлиника - РИА Новости, 14.02.2023
В крупнейшем микрорайоне Костромы построена детская поликлиника
Детская поликлиника, которая сможет обслуживать около 11 тысяч пациентов, открылась в крупнейшем микрорайоне Костромы — Давыдовском, где проживает около 40%... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:12
2023-02-14T16:12
2023-02-14T16:12
костромская область
кострома
сергей ситников
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МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Детская поликлиника, которая сможет обслуживать около 11 тысяч пациентов, открылась в крупнейшем микрорайоне Костромы — Давыдовском, где проживает около 40% населения областной столицы сообщает администрация региона.Площадь новой поликлиники – около двух тысяч квадратных метров с возможностью расширения.На строительство лечебного учреждения с автономным отоплением из областного бюджета было выделено 105 миллионов рублей. Приобретено современное оборудование - два аппарата УЗИ, электроэнцефалограф, кольпоскоп, лазерный коагулятор, оборудование для физиолечения, аппарат "Видеосон", лор-комбайн. На средства городской больницы в размере 4,8 миллиона рублей закуплены мебель, оргтехника, компьютеры."Все мы помним прошлую детскую поликлинику, которая была расположена в приспособленном помещении одного из многоквартирных домов. После моего посещения старого помещения поликлиники в 2020 году было принято решение о строительстве нового учреждения. Был подготовлен проект. И сегодня мы видим, что все получилось. Пожелание одно, чтобы с детьми сюда больше приходили для профилактических мероприятий, чтобы они не болели, чтобы в новых условиях, которые созданы для медперсонала, хорошо оказывали медицинскую помощь", - приводятся в сообщении слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова на открытии поликлиники.
https://ria.ru/20220812/rebenok-1809203431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кострома, сергей ситников
Костромская область, Кострома, Сергей Ситников
МОСКВА, 14 фев – РИА Новости. Детская поликлиника, которая сможет обслуживать около 11 тысяч пациентов, открылась в крупнейшем микрорайоне Костромы — Давыдовском, где проживает около 40% населения областной столицы сообщает администрация региона.
Площадь новой поликлиники – около двух тысяч квадратных метров с возможностью расширения.
На строительство лечебного учреждения с автономным отоплением из областного бюджета было выделено 105 миллионов рублей. Приобретено современное оборудование - два аппарата УЗИ, электроэнцефалограф, кольпоскоп, лазерный коагулятор, оборудование для физиолечения, аппарат "Видеосон", лор-комбайн. На средства городской больницы в размере 4,8 миллиона рублей закуплены мебель, оргтехника, компьютеры.
"Все мы помним прошлую детскую поликлинику, которая была расположена в приспособленном помещении одного из многоквартирных домов. После моего посещения старого помещения поликлиники в 2020 году было принято решение о строительстве нового учреждения. Был подготовлен проект. И сегодня мы видим, что все получилось. Пожелание одно, чтобы с детьми сюда больше приходили для профилактических мероприятий, чтобы они не болели, чтобы в новых условиях, которые созданы для медперсонала, хорошо оказывали медицинскую помощь", - приводятся в сообщении слова губернатора Костромской области Сергея Ситникова
на открытии поликлиники.