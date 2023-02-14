https://ria.ru/20230214/koronavirus-1851881151.html

В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19

За сутки в Москве выявлено 1862 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T11:10

2023-02-14T11:10

2023-02-14T11:10

распространение коронавируса

москва

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1862 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1862, госпитализированы 195 человек, выздоровели 3115 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2403 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 383 249 случаев коронавируса, выздоровели 3 181 078 человек, умерли 48 047 человек.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество