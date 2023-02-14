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В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19
За сутки в Москве выявлено 1862 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:10
2023-02-14T11:10
2023-02-14T11:10
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коронавирус в россии
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. За сутки в Москве выявлено 1862 случая COVID-19, умерли 12 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки – 1862, госпитализированы 195 человек, выздоровели 3115 человек, 12 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Накануне было выявлено 2403 новых случая заражения.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 383 249 случаев коронавируса, выздоровели 3 181 078 человек, умерли 48 047 человек.
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москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество
Распространение коронавируса, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество
В Москве за сутки госпитализировали 195 пациентов с COVID-19
В Москве за сутки выявили 1862 случая COVID-19, умерли 12 человек