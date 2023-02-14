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В России за сутки госпитализировали 1662 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230214/koronavirus-1851878334.html
В России за сутки госпитализировали 1662 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1662 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 14.02.2023
В России за сутки госпитализировали 1662 заболевших COVID-19
Более 9,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:02
2023-02-14T11:02
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 9,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 662 человека, на 173,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 70 субъектах, снижение - в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ. "Выздоровело за сутки 10 420 человек, или на 60,7% больше в сравнении с 13 февраля 2023 года. Выявлено 9 826 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:02 14.02.2023
 
В России за сутки госпитализировали 1662 заболевших COVID-19

В России за сутки выявили 9826 случаев COVID-19, выздоровели 10 420, умерли 35 человек

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Более 9,8 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, скончались 35 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 1 662 человека, на 173,4% больше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 70 субъектах, снижение - в 10 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 5 субъектах РФ.
"Выздоровело за сутки 10 420 человек, или на 60,7% больше в сравнении с 13 февраля 2023 года. Выявлено 9 826 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 35 человек", - говорится в сообщении.
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