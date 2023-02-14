https://ria.ru/20230214/kontrol-1851956874.html

В КНР обвинили США в злоупотреблении мерами экспортного контроля

В КНР обвинили США в злоупотреблении мерами экспортного контроля - РИА Новости, 14.02.2023

В КНР обвинили США в злоупотреблении мерами экспортного контроля

США долгое время злоупотребляли мерами экспортного контроля и оказывали давление на предприятия других стран, подрывая безопасность и стабильность глобальных... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T15:21

2023-02-14T15:21

2023-02-14T15:21

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ПЕКИН, 14 фев – РИА Новости. США долгое время злоупотребляли мерами экспортного контроля и оказывали давление на предприятия других стран, подрывая безопасность и стабильность глобальных логистических и производственных цепочек, а также препятствуя восстановлению и развитию мировой экономики, говорится в заявлении министерства коммерции КНР. Министерство торговли США в минувшую пятницу внесло в черный список шесть юридических лиц КНР, способствующих, по мнению Вашингтона, развитию китайской аэрокосмической отрасли, включая создание аэростатов. "Китай решительно выступает против этого", - говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что "США на протяжении длительного времени обобщали понятие национальной безопасности, злоупотребляли мерами экспортного контроля, сдерживали и оказывали давление на предприятия других стран, создавали искусственные помехи для нормальных торгово-экономических связей, нанося серьезный ущерб законным правам и интересам предприятий, подрывая безопасность и стабильность глобальных логистических и производственных цепочек, а также препятствуя восстановлению и развитию мировой экономики". "Китай надеется, что США прекратят оказывать необоснованное давление на китайские предприятия и примут необходимые меры для защиты законных прав и интересов китайских компаний", - указали в минкоммерции. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь в ответ на решение американского минторга заявил, что США раздувают и доводят до предела инцидент с китайским аэростатом и используют это как предлог для введения незаконных санкций в отношении китайских предприятий, Пекин решительно выступает против и примет необходимые меры для защиты прав и интересов соответствующих компаний. Под рестрикции США попали компании Beijing Nanjiang Aerospace Technology, China Electronics Technology Group Corporation 48th Research Institute, Dongguan Lingkong Remote Sensing Technology, Eagles Men Aviation Science and Technology Group, Guangzhou Tian-Hai-Xiang Aviation Technology и Shanxi Eagles Men Aviation Science and Technology Group, деятельность которых противоречит интересам национальной безопасности или внешней политики США. Американские военные 12 февраля сбили уже четвертый воздушный объект за последние восемь дней, в том числе китайский аэростат-шпион, пересекший США и перехваченный над Атлантикой. В Вашингтоне утверждают, что шар запустили с целью шпионажа, в Пекине говорят, что речь идет о потерянном гражданском метеозонде.

https://ria.ru/20230214/evropa-1851940151.html

https://ria.ru/20230214/aerostat-1851925894.html

сша

китай

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