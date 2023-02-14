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Гана стала новой участницей конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 14.02.2023
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Гана стала новой участницей конкурса фотожурналистики имени Стенина
Гана стала новой участницей конкурса фотожурналистики имени Стенина - РИА Новости, 14.02.2023
Гана стала новой участницей конкурса фотожурналистики имени Стенина
На сайте Международного конкурса фотожурналистики памяти Анрея Стенина продолжается прием работ 2023 года. До его завершения остается две недели, и оргкомитет... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T11:00
2023-02-14T11:06
новости агентства
россия
гана
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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МОСКВА. 14 фев, - РИА Новости. На сайте Международного конкурса фотожурналистики памяти Анрея Стенина продолжается прием работ 2023 года. До его завершения остается две недели, и оргкомитет конкурса анонсирует первые промежуточные данные о присланных заявках.С конца декабря 2022 года на конкурс подано порядка полутора сотен заявок из нескольких десятков стран. Впервые в конкурсе Стенина с момента его старта в 2014 году заявлены фотографы из Ганы. Участие африканского континента в конкурсе 2023 года также представлено Нигерией, Камеруном, Кенией и Алжиром. В числе других стран-участниц конкурса - Россия, Китай, Индия, США, Эквадор, Иран, Бангладеш, Италия, Испания, Франция, Швейцария и другие.Самой популярной у участников конкурса по-прежнему остается номинация "Моя планета" - в нее пока подано наибольшее число работ. За ней с ней большим отрывом следует номинация "Главные новости". Замыкают четверку номинаций "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени".Прием конкурсных заявок открыт до 23:59 МСК 28 февраля 2023 года включительно. Фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени", - и двух категориях, "Серии" и "Одиночные работы".Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.О КонкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
https://ria.ru/20230209/konkurs-1850754632.html
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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РИА Новости
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4.7
96
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353
60
353
60
новости агентства, россия, гана, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
Новости агентства, Россия, Гана, Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
11:00 14.02.2023 (обновлено: 11:06 14.02.2023)
 

Гана стала новой участницей конкурса фотожурналистики имени Стенина

© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в медиабанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Мадриде
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Мадриде - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Густаво Вальенте
Перейти в медиабанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА. 14 фев, - РИА Новости. На сайте Международного конкурса фотожурналистики памяти Анрея Стенина продолжается прием работ 2023 года. До его завершения остается две недели, и оргкомитет конкурса анонсирует первые промежуточные данные о присланных заявках.
С конца декабря 2022 года на конкурс подано порядка полутора сотен заявок из нескольких десятков стран. Впервые в конкурсе Стенина с момента его старта в 2014 году заявлены фотографы из Ганы. Участие африканского континента в конкурсе 2023 года также представлено Нигерией, Камеруном, Кенией и Алжиром. В числе других стран-участниц конкурса - Россия, Китай, Индия, США, Эквадор, Иран, Бангладеш, Италия, Испания, Франция, Швейцария и другие.
Исполняющий обязанности заместителя генерального директора Информационного агентства Арабских Эмиратов (WAM) Али Юсеф Аль Саад и Мохаммед Аль-Раиси на выставке работ победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Шардже - РИА Новости, 1920, 09.02.2023
9 февраля, 11:05Культура
Конкурс Стенина впервые покажет работы лауреатов в Арабских Эмиратах
Самой популярной у участников конкурса по-прежнему остается номинация "Моя планета" - в нее пока подано наибольшее число работ. За ней с ней большим отрывом следует номинация "Главные новости". Замыкают четверку номинаций "Спорт" и "Портрет. Герой нашего времени".
Прием конкурсных заявок открыт до 23:59 МСК 28 февраля 2023 года включительно. Фотопрофессионалы в возрасте от 18 до 33 лет могут подать работы на сайте конкурса на русском, английском и китайском языках в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета", "Портрет. Герой нашего времени", - и двух категориях, "Серии" и "Одиночные работы".
Призовой фонд конкурса в 2023 году составит 125, 100 и 75 тысяч рублей за первое, второе и третье место в каждой номинации. Обладатель высшей награды конкурса имени Стенина - Гран-при - получит 700 тысяч рублей.
© РИА Новости / Игнасио Амикони / Перейти в медиабанкОткрытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
© РИА Новости / Игнасио Амикони
Перейти в медиабанк
Открытие выставки победителей конкурса им. Андрея Стенина в Буэнос-Айресе

О Конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания) (Россия), онлайн-платформа СМОТРИМ (Россия), общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" (Россия), телеканал "Москва 24" (Россия).
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik (Международное), телеканал и портал RT (Международное), медиахолдинг Independent Media (ЮАР), новостное агентство ANA (ЮАР), Shanghai United Media Group (SUMG) (Китай), интернет-портал газеты China Daily (Китай), интернет-портал The Paper (Китай), медиасеть Al Mayadeen (Ливан).
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России (Россия), информационный портал YOung JOurnalists (Россия), портал Russian Photo (Россия), портал Photo-study.ru (Россия).
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Новости агентстваРоссияГанаМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина
 
 
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