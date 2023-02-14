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В США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину, заявил адвокат - РИА Новости, 14.02.2023
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В США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину, заявил адвокат
В США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину, заявил адвокат - РИА Новости, 14.02.2023
В США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину, заявил адвокат
Американские присяжные приступили к обсуждению приговора россиянину Владиславу Клюшину и могут огласить решение уже на этой неделе, сказал РИА Новости его... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T03:56
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бостон
владислав клюшин
швейцария
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Американские присяжные приступили к обсуждению приговора россиянину Владиславу Клюшину и могут огласить решение уже на этой неделе, сказал РИА Новости его адвокат Максим Немцев. Учредителя IT-компании "М13" обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. "Жюри сейчас совещается... Очень сложно прогнозировать (когда будет решение). Я ожидаю, что на этой неделе, но не имею ни малейшего представления, в какой день", - сказал собеседник агентства. На основании решения присяжных относительно виновности россиянина суд в Бостоне позднее определит меру наказания. Клюшин был арестован в Швейцарии и экстрадирован в США. Своей вины он не признает.
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бостон, владислав клюшин, швейцария, сша
Бостон, Владислав Клюшин, Швейцария, США
03:56 14.02.2023 (обновлено: 04:12 14.02.2023)
 
В США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину, заявил адвокат

Адвокат Немцов: присяжные в США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину

CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10Здание федерального суда в городе Александрия, США
Здание федерального суда в городе Александрия, США - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
CC BY-SA 2.0 / Tim Evanson / Albert V Bryan Federal District Courthouse - Alexandria Va - 0018 - 2012-03-10
Здание федерального суда в городе Александрия, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Американские присяжные приступили к обсуждению приговора россиянину Владиславу Клюшину и могут огласить решение уже на этой неделе, сказал РИА Новости его адвокат Максим Немцев.
Учредителя IT-компании "М13" обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников.
"Жюри сейчас совещается... Очень сложно прогнозировать (когда будет решение). Я ожидаю, что на этой неделе, но не имею ни малейшего представления, в какой день", - сказал собеседник агентства.
На основании решения присяжных относительно виновности россиянина суд в Бостоне позднее определит меру наказания.
Клюшин был арестован в Швейцарии и экстрадирован в США. Своей вины он не признает.
Здание суда в США - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября 2022, 00:32
Защита россиянина Клюшина нашла ошибки в показаниях агента ФБР
 
БостонВладислав КлюшинШвейцарияСША
 
 
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