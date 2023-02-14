https://ria.ru/20230214/klyushin-1851837919.html

В США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину, заявил адвокат

В США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину, заявил адвокат - РИА Новости, 14.02.2023

В США на этой неделе могут огласить приговор Клюшину, заявил адвокат

Американские присяжные приступили к обсуждению приговора россиянину Владиславу Клюшину и могут огласить решение уже на этой неделе, сказал РИА Новости его... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T03:56

2023-02-14T03:56

2023-02-14T04:12

бостон

владислав клюшин

швейцария

сша

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ВАШИНГТОН, 14 фев – РИА Новости. Американские присяжные приступили к обсуждению приговора россиянину Владиславу Клюшину и могут огласить решение уже на этой неделе, сказал РИА Новости его адвокат Максим Немцев. Учредителя IT-компании "М13" обвиняют в инсайдерской торговле ценными бумагами на основе похищенной и непубличной информации с участием нескольких сообщников. "Жюри сейчас совещается... Очень сложно прогнозировать (когда будет решение). Я ожидаю, что на этой неделе, но не имею ни малейшего представления, в какой день", - сказал собеседник агентства. На основании решения присяжных относительно виновности россиянина суд в Бостоне позднее определит меру наказания. Клюшин был арестован в Швейцарии и экстрадирован в США. Своей вины он не признает.

https://ria.ru/20220923/klyushin-1818820411.html

бостон

швейцария

сша

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бостон, владислав клюшин, швейцария, сша