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Около 40 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"
Около 40 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот" - РИА Новости, 14.02.2023
Около 40 тысяч деревьев сдали москвичи в рамках акции "Елочный круговорот"
Жители столицы принесли в пункты приема около 40 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:46
2023-02-14T10:46
2023-02-14T10:46
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москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
деревья
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Жители столицы принесли в пункты приема около 40 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "В этом году ставшая традиционной акция "Елочный круговорот" проходит со 2 января по 26 февраля, главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. За время проведения мероприятия москвичи уже сдали около 40 тысяч хвойных", - рассказал Бирюков. Заммэра напомнил, что удобные пункты приема горожане выбрали в декабре прошлого года в ходе голосования в проекте "Активный гражданин". Кроме того, там можно было предложить альтернативные адреса. "В общей сложности открыто 600 пунктов приема, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - отметил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.
https://ria.ru/20230214/moskva-1851842584.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, деревья
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Деревья
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Жители столицы принесли в пункты приема около 40 тысяч хвойных деревьев в рамках акции "Елочный круговорот", сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В этом году ставшая традиционной акция "Елочный круговорот" проходит со 2 января по 26 февраля, главная задача - помочь грамотно утилизировать новогодние деревья. За время проведения мероприятия москвичи уже сдали около 40 тысяч хвойных", - рассказал Бирюков
.
Заммэра напомнил, что удобные пункты приема горожане выбрали в декабре прошлого года в ходе голосования в проекте "Активный гражданин". Кроме того, там можно было предложить альтернативные адреса.
"В общей сложности открыто 600 пунктов приема, они работают во всех административных округах. Деревья принимают бесплатно, обязательным условием является отсутствие мишуры и украшений", - отметил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что собранные ели, сосны и пихты отвозят на пункты переработки, где из них делают щепу. Ее используют для подсыпки в вольерных комплексах и обустройства экологических троп.