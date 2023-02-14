https://ria.ru/20230214/kherson-1851872921.html

Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне

Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне - РИА Новости, 14.02.2023

Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне

Российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:42

2023-02-14T10:42

2023-02-14T10:42

специальная военная операция на украине

безопасность

херсон

херсонская область

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

херсон

херсонская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф