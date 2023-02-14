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Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне - РИА Новости, 14.02.2023
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Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне - РИА Новости, 14.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:42
2023-02-14T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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безопасность, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
10:42 14.02.2023
 
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Антоновки в Херсоне

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Вчера артиллерийским огнем уничтожен склад с боеприпасами в районе Антоновки, уничтожены 4 единицы автомобильной техники, потери составили 15 погибших военных ВСУ, 12 раненых", - сказал собеседник агентства.
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьХерсонХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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