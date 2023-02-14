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Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне - РИА Новости, 14.02.2023
Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне
Российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:42
2023-02-14T10:42
2023-02-14T10:42
специальная военная операция на украине
безопасность
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 14 фев – РИА Новости. Российские артиллеристы нанесли удар по складу боеприпасов украинских войск в Херсоне в районе Антоновки, уничтожены 15 украинских военных, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. Под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Российские артиллеристы уничтожили украинский склад боеприпасов в Херсоне
Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ в районе Антоновки в Херсоне