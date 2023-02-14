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Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html
Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии
Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии - РИА Новости, 14.02.2023
Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии
Пособники Украины в Херсонской области после задержания быстро начинают оказывать содействие российским военным, заявил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T09:35
2023-02-14T09:35
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
владимир сальдо
россия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Пособники Украины в Херсонской области после задержания быстро начинают оказывать содействие российским военным, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Эти корректировщики и ждуны (люди, ждущие прихода украинской армии – ред.), как только они попадают в руки правоохранителей, они тут же перековываются. Они долго не сопротивляются, геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных", - сказал Сальдо в эфире херсонской телекомпании "Таврия". Он добавил, что военные структуры в области "вселяют уверенность, что защита есть, и это серьёзная защита". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851856042.html
херсонская область
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херсонская область , украина, владимир сальдо, россия, в мире
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Украина, Владимир Сальдо, Россия, В мире
09:35 14.02.2023
 
Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии

Врио губернатора Сальдо: пособники Украины после задержания сразу "перековываются"

© AP Photo / Efrem LukatskyВоеннослужащие ВСУ в Херсоне
Военнослужащие ВСУ в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Военнослужащие ВСУ в Херсоне. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Пособники Украины в Херсонской области после задержания быстро начинают оказывать содействие российским военным, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Эти корректировщики и ждуны (люди, ждущие прихода украинской армии – ред.), как только они попадают в руки правоохранителей, они тут же перековываются. Они долго не сопротивляются, геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных", - сказал Сальдо в эфире херсонской телекомпании "Таврия".
Он добавил, что военные структуры в области "вселяют уверенность, что защита есть, и это серьёзная защита".
Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.
Киев - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 09:23Специальная военная операция на Украине
В Киеве опасаются расширения спецоперации на Одесскую область
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьУкраинаВладимир СальдоРоссияВ мире
 
 
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