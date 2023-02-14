https://ria.ru/20230214/kherson-1851857639.html

Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии

Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии - РИА Новости, 14.02.2023

Сальдо рассказал, как пособники Украины работают на нужды российской армии

Пособники Украины в Херсонской области после задержания быстро начинают оказывать содействие российским военным, заявил врио губернатора региона Владимир... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T09:35

2023-02-14T09:35

2023-02-14T09:35

специальная военная операция на украине

херсонская область

украина

владимир сальдо

россия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости. Пособники Украины в Херсонской области после задержания быстро начинают оказывать содействие российским военным, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. "Эти корректировщики и ждуны (люди, ждущие прихода украинской армии – ред.), как только они попадают в руки правоохранителей, они тут же перековываются. Они долго не сопротивляются, геройство заканчивается сразу же, и они уже работают на нужды наших военных", - сказал Сальдо в эфире херсонской телекомпании "Таврия". Он добавил, что военные структуры в области "вселяют уверенность, что защита есть, и это серьёзная защита". Херсонская область стала субъектом РФ по итогам проведенного там референдума. При этом украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию региона. На сегодня под контролем России находится 75% территории Херсонской области, а часть на правом берегу Днепра, включая Херсон, остается под Украиной.

https://ria.ru/20230214/spetsoperatsiya-1851856042.html

херсонская область

украина

россия

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херсонская область , украина, владимир сальдо, россия, в мире