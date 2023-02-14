https://ria.ru/20230214/kampus-1851974406.html

Тюменские власти считают, что кампус станет новым шагом в развитии региона

Тюменские власти считают, что кампус станет новым шагом в развитии региона - РИА Новости, 14.02.2023

Тюменские власти считают, что кампус станет новым шагом в развитии региона

В Тюмени проходит стратегическая сессия по разработке концепции функционального зонирования и требований к организации пространства межвузовского кампуса, он... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:14

2023-02-14T16:14

2023-02-14T16:14

тюменская область

тюменская область

тюмень

россия

александр моор

валерий фальков

образование - общество

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ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тюмени проходит стратегическая сессия по разработке концепции функционального зонирования и требований к организации пространства межвузовского кампуса, он должен стать новым шагом в социально-экономическом развитии региона, заявил замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер. Стратегическая сессия проходит с 13 по 17 февраля, в ней участвуют около 40 представителей местных вузов, научной общественности и предпринимателей, в том числе резидентов Тюменского технопарка. В числе обсуждаемых вопросов - инфраструктурное, эргономичное, смысловое и содержательное наполнение кампуса для научных исследований, концептуальное проектирование научных лабораторий и комплексов, взаимодействие студентов и научно-образовательных подразделений кампуса. "Тюменский кампус должен стать не только комфортным пространством для жизни студентов и преподавателей, но и точкой интеллектуального, экономического и социального роста. Это будет новый шаг в социально-экономическом развитии региона. Такую цель ставит перед нами губернатор Тюменской области Александр Моор", – цитирует слова Алексея Райдера пресс-служба главы региона. Райдер сообщил, что в основе кампуса четыре общежития для студентов, аспирантов и преподавателей на 5,1 тысячи мест. Архитектурно-планировочная концепция кампуса предполагает также строительство научно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, гостиницы, спорткомплекса с универсальными игровыми залами, ледовой ареной и бассейном. Общая площадь помещений кампуса превысит 167 тысяч квадратных метров. Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании правительства России в декабре 2022 года заявил, что из 39 заявок на строительство межвузовских кампусов одобрено 9, в том числе заявка Тюменской области. Стратсессия по проектированию межвузовского кампуса - это уже третий этап реализации масштабного проекта, эксперты дорабатывают предложения, которые ранее выдвинули жители Тюменской области, Югры и Ямала. В первых двух этапах участие приняли около 55 тысяч человек.

https://ria.ru/20230209/reyting-1850900551.html

https://ria.ru/20230213/znachki-1851614949.html

https://ria.ru/20230125/fsb-1847397132.html

тюменская область

тюмень

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тюменская область, тюмень, россия, александр моор, валерий фальков, образование - общество