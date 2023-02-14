Тюменские власти считают, что кампус станет новым шагом в развитии региона
Губернатор Тюменской области Александр Моор. Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 14 фев – РИА Новости. В Тюмени проходит стратегическая сессия по разработке концепции функционального зонирования и требований к организации пространства межвузовского кампуса, он должен стать новым шагом в социально-экономическом развитии региона, заявил замгубернатора Тюменской области Алексей Райдер.
Стратегическая сессия проходит с 13 по 17 февраля, в ней участвуют около 40 представителей местных вузов, научной общественности и предпринимателей, в том числе резидентов Тюменского технопарка. В числе обсуждаемых вопросов - инфраструктурное, эргономичное, смысловое и содержательное наполнение кампуса для научных исследований, концептуальное проектирование научных лабораторий и комплексов, взаимодействие студентов и научно-образовательных подразделений кампуса.
"Тюменский кампус должен стать не только комфортным пространством для жизни студентов и преподавателей, но и точкой интеллектуального, экономического и социального роста. Это будет новый шаг в социально-экономическом развитии региона. Такую цель ставит перед нами губернатор Тюменской области Александр Моор", – цитирует слова Алексея Райдера пресс-служба главы региона.
Райдер сообщил, что в основе кампуса четыре общежития для студентов, аспирантов и преподавателей на 5,1 тысячи мест. Архитектурно-планировочная концепция кампуса предполагает также строительство научно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, гостиницы, спорткомплекса с универсальными игровыми залами, ледовой ареной и бассейном. Общая площадь помещений кампуса превысит 167 тысяч квадратных метров.
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Ранее глава Минобрнауки Валерий Фальков на заседании правительства России в декабре 2022 года заявил, что из 39 заявок на строительство межвузовских кампусов одобрено 9, в том числе заявка Тюменской области.
Стратсессия по проектированию межвузовского кампуса - это уже третий этап реализации масштабного проекта, эксперты дорабатывают предложения, которые ранее выдвинули жители Тюменской области, Югры и Ямала. В первых двух этапах участие приняли около 55 тысяч человек.