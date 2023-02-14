https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851844966.html
Исследование показало, что скупали россияне ко Дню святого Валентина
Исследование показало, что скупали россияне ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2023
Исследование показало, что скупали россияне ко Дню святого Валентина
Спрос на бизнес-тетради, а также художественные кисти и другие товары для творчества в России вырос в преддверии Дня всех влюбленных более чем в четыре раза по... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T07:30
2023-02-14T07:30
2023-02-14T07:30
празднование дня святого валентина
общество
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спрос на бизнес-тетради, а также художественные кисти и другие товары для творчества в России вырос в преддверии Дня всех влюбленных более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что второй по популярности категорией стала бытовая техника, продажи которой выросли на 238%. "Чаще всего россияне перед 14 февраля покупали кофемолки, триммеры для усов и бороды, мороженицы, заварочные чайники, тостеры, электрогрили, а также чайники", - добавляется в материалах компании. В свою очередь, третье место в рейтинге самых востребованных категорий к 14 февраля заняли товары для интерьера (+175%). По данным онлайн-гипермаркета, россияне активно покупали свечи, фотоальбомы, воздушные шары, настенные часы, светодиодные лампы, аромадиффузоры. Кроме этого, ко Дню всех влюбленных увеличились продажи наборов инструментов (+69%), а также аксессуаров в багажник (+64%) и салон автомобиля (+46%).
https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772627544.html
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празднование дня святого валентина, общество
Празднование Дня святого Валентина, Общество
Исследование показало, что скупали россияне ко Дню святого Валентина
Данные "ВсеИнструменты.ру": в России к 14 февраля повысился спрос на товары для творчества
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спрос на бизнес-тетради, а также художественные кисти и другие товары для творчества в России вырос в преддверии Дня всех влюбленных более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
"Наиболее часто перед 14 февраля россияне покупали товары для хобби - спрос на них вырос на 303%. Самыми покупаемыми в данной категории стали бизнес-тетради, скетчбуки, подставки для книг, а также профессиональные художественные кисти", - говорится в исследовании.
Отмечается, что второй по популярности категорией стала бытовая техника, продажи которой выросли на 238%. "Чаще всего россияне перед 14 февраля покупали кофемолки, триммеры для усов и бороды, мороженицы, заварочные чайники, тостеры, электрогрили, а также чайники", - добавляется в материалах компании.
В свою очередь, третье место в рейтинге самых востребованных категорий к 14 февраля заняли товары для интерьера (+175%). По данным онлайн-гипермаркета, россияне активно покупали свечи, фотоальбомы, воздушные шары, настенные часы, светодиодные лампы, аромадиффузоры.
Кроме этого, ко Дню всех влюбленных увеличились продажи наборов инструментов (+69%), а также аксессуаров в багажник (+64%) и салон автомобиля (+46%).