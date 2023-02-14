https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851844966.html

Исследование показало, что скупали россияне ко Дню святого Валентина

Исследование показало, что скупали россияне ко Дню святого Валентина - РИА Новости, 14.02.2023

Исследование показало, что скупали россияне ко Дню святого Валентина

Спрос на бизнес-тетради, а также художественные кисти и другие товары для творчества в России вырос в преддверии Дня всех влюбленных более чем в четыре раза по... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T07:30

2023-02-14T07:30

2023-02-14T07:30

празднование дня святого валентина

общество

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Спрос на бизнес-тетради, а также художественные кисти и другие товары для творчества в России вырос в преддверии Дня всех влюбленных более чем в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют данные онлайн-гипермаркета "ВсеИнструменты.ру", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Отмечается, что второй по популярности категорией стала бытовая техника, продажи которой выросли на 238%. "Чаще всего россияне перед 14 февраля покупали кофемолки, триммеры для усов и бороды, мороженицы, заварочные чайники, тостеры, электрогрили, а также чайники", - добавляется в материалах компании. В свою очередь, третье место в рейтинге самых востребованных категорий к 14 февраля заняли товары для интерьера (+175%). По данным онлайн-гипермаркета, россияне активно покупали свечи, фотоальбомы, воздушные шары, настенные часы, светодиодные лампы, аромадиффузоры. Кроме этого, ко Дню всех влюбленных увеличились продажи наборов инструментов (+69%), а также аксессуаров в багажник (+64%) и салон автомобиля (+46%).

https://ria.ru/20220214/prazdnik-1772627544.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

празднование дня святого валентина, общество