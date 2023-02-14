https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839027.html

Исследование показало, какую музыку молодежь в России считает романтичной

Исследование показало, какую музыку молодежь в России считает романтичной - РИА Новости, 14.02.2023

Исследование показало, какую музыку молодежь в России считает романтичной

Треть опрошенных молодых людей в России считает поп самым романтичным жанром музыки, второе место занимает рэп (22% респондентов выбрали это вариант), третье -... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T04:47

2023-02-14T04:47

2023-02-14T04:47

би-2

scorpions

скриптонит (адиль жалелов)

россия

баста (василий вакуленко)

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Треть опрошенных молодых людей в России считает поп самым романтичным жанром музыки, второе место занимает рэп (22% респондентов выбрали это вариант), третье - рок (20%), говорится в исследовании "Дзена", результаты которого есть в распоряжении у РИА Новости. В рамках открытых вопросов аналитики просили назвать самых романтичных исполнителей. Чаще всего из российских музыкантов респонденты указывали MiyaGi, Скриптонита, Басту, группы "Нервы" и "Би-2". Из зарубежных - Ed Sheeran, George Michael и группу Scorpions. "Самая частая ситуация, под которую у респондентов, когда-либо состоявших в отношениях, есть плейлисты, - совместные поездки (24%). На втором месте - уютные домашние вечера (21%), следом идут совместные прогулки и спорт (по 9%). При этом у половины опрошенных (50%) нет специальных плейлистов во время отношений", - отметили в компании. Почти половина респондентов (44%), у которых есть или были отношения, рассказала, что добавляет в свои плейлисты песни, которые слушает партнер, 11% опрошенных отметили, что с появлением партнера они чаще слушают песни про любовь. Еще 18% рассказали, что создавали с партнером общие плейлисты, а 25% хотели бы это сделать. "Более половины (58%) опрошенных, которые были в отношениях или состоят в них, готовы слушать музыку, которая нравится партнеру, но не нравится им. 35% респондентов не будут ради партнера слушать то, что не нравится им", - подытожили в компании. Опрос проводился методом онлайн-панели на 2117 респондентов в возрасте от 18 до 34 лет.

https://ria.ru/20230201/muzyka-1848839873.html

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би-2, scorpions, скриптонит (адиль жалелов), россия, баста (василий вакуленко)