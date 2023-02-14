https://ria.ru/20230214/issledovanie-1851839027.html
Исследование показало, какую музыку молодежь в России считает романтичной
Исследование показало, какую музыку молодежь в России считает романтичной - РИА Новости, 14.02.2023
Исследование показало, какую музыку молодежь в России считает романтичной
Треть опрошенных молодых людей в России считает поп самым романтичным жанром музыки, второе место занимает рэп (22% респондентов выбрали это вариант), третье -... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T04:47
2023-02-14T04:47
2023-02-14T04:47
би-2
scorpions
скриптонит (адиль жалелов)
россия
баста (василий вакуленко)
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Треть опрошенных молодых людей в России считает поп самым романтичным жанром музыки, второе место занимает рэп (22% респондентов выбрали это вариант), третье - рок (20%), говорится в исследовании "Дзена", результаты которого есть в распоряжении у РИА Новости. В рамках открытых вопросов аналитики просили назвать самых романтичных исполнителей. Чаще всего из российских музыкантов респонденты указывали MiyaGi, Скриптонита, Басту, группы "Нервы" и "Би-2". Из зарубежных - Ed Sheeran, George Michael и группу Scorpions. "Самая частая ситуация, под которую у респондентов, когда-либо состоявших в отношениях, есть плейлисты, - совместные поездки (24%). На втором месте - уютные домашние вечера (21%), следом идут совместные прогулки и спорт (по 9%). При этом у половины опрошенных (50%) нет специальных плейлистов во время отношений", - отметили в компании. Почти половина респондентов (44%), у которых есть или были отношения, рассказала, что добавляет в свои плейлисты песни, которые слушает партнер, 11% опрошенных отметили, что с появлением партнера они чаще слушают песни про любовь. Еще 18% рассказали, что создавали с партнером общие плейлисты, а 25% хотели бы это сделать. "Более половины (58%) опрошенных, которые были в отношениях или состоят в них, готовы слушать музыку, которая нравится партнеру, но не нравится им. 35% респондентов не будут ради партнера слушать то, что не нравится им", - подытожили в компании. Опрос проводился методом онлайн-панели на 2117 респондентов в возрасте от 18 до 34 лет.
https://ria.ru/20230201/muzyka-1848839873.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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би-2, scorpions, скриптонит (адиль жалелов), россия, баста (василий вакуленко)
Би-2, Scorpions, Скриптонит (Адиль Жалелов), Россия, Баста (Василий Вакуленко)
Исследование показало, какую музыку молодежь в России считает романтичной
Опрос "Дзена": молодежь в России считает поп-музыку и рэп самыми романтичными жанрами
МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Треть опрошенных молодых людей в России считает поп самым романтичным жанром музыки, второе место занимает рэп (22% респондентов выбрали это вариант), третье - рок (20%), говорится в исследовании "Дзена", результаты которого есть в распоряжении у РИА Новости.
"Чаще всего чувство влюбленности связывают с поп-музыкой: треть респондентов (32%) считает этот жанр самым романтичным. На втором месте - рэп: его выбрали в качестве ассоциации 22% опрошенных. В тройку главных любовных направлений попал рок, который выбрали 20% респондентов. Среди других жанров - классическая музыка (18%), джаз (10%) и электронная музыка (9%)", - сообщается в исследовании.
В рамках открытых вопросов аналитики просили назвать самых романтичных исполнителей. Чаще всего из российских музыкантов респонденты указывали MiyaGi, Скриптонита
, Басту
, группы "Нервы" и "Би-2
". Из зарубежных - Ed Sheeran, George Michael и группу Scorpions
.
"Самая частая ситуация, под которую у респондентов, когда-либо состоявших в отношениях, есть плейлисты, - совместные поездки (24%). На втором месте - уютные домашние вечера (21%), следом идут совместные прогулки и спорт (по 9%). При этом у половины опрошенных (50%) нет специальных плейлистов во время отношений", - отметили в компании.
Почти половина респондентов (44%), у которых есть или были отношения, рассказала, что добавляет в свои плейлисты песни, которые слушает партнер, 11% опрошенных отметили, что с появлением партнера они чаще слушают песни про любовь. Еще 18% рассказали, что создавали с партнером общие плейлисты, а 25% хотели бы это сделать.
"Более половины (58%) опрошенных, которые были в отношениях или состоят в них, готовы слушать музыку, которая нравится партнеру, но не нравится им. 35% респондентов не будут ради партнера слушать то, что не нравится им", - подытожили в компании.
Опрос проводился методом онлайн-панели на 2117 респондентов в возрасте от 18 до 34 лет.