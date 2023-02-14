https://ria.ru/20230214/ispaniya-1851944496.html

Минобороны Испании заявило, что не может поставить Украине истребители

Минобороны Испании заявило, что не может поставить Украине истребители - РИА Новости, 14.02.2023

Минобороны Испании заявило, что не может поставить Украине истребители

У Испании нет истребителей для поставок Киеву, но есть 2-4 танка Leopard, заявила во вторник министр обороны королевства Маргарита Роблес после встречи глав... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:33

2023-02-14T14:33

2023-02-14T14:33

специальная военная операция на украине

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МАДРИД, 14 фев - РИА Новости. У Испании нет истребителей для поставок Киеву, но есть 2-4 танка Leopard, заявила во вторник министр обороны королевства Маргарита Роблес после встречи глав оборонных ведомств НАТО в штаб-квартире в Брюсселе. "Украина запросила истребители, которых у Испании нет, и поэтому мы не можем помочь в этой области", — сказала она. Трансляцию ее выступления вело новостное агентство EFE. Роблес подтвердила, что Испания, предположительно, сможет отправить на Украину 2-4 боевых танка Leopard. Однако она уточнила, что общее количество танков, отправляемых всеми странами-членами Евросоюза, еще должно быть уточнено. В этом контексте министр обороны Испании обратила внимание на особую важность обучения солдат. Так, по ее словам, на этой или в начале следующей недели в королевство прибудут украинские солдаты для прохождения обучения по использованию и обслуживанию танков Leopard. 15 февраля 200 украинских солдат закончат обучение в Толедо, а 16 февраля на их место прибудут другие солдаты. В январе министерство обороны Испании заявило, что начало обучение 225 украинских солдат, среди которых 198 мобилизованных без военной подготовки. В июне испанская пресса сообщила, что власти в Мадриде планируют передать Киеву 40 танков Leopard 2 немецкого производства. Чтобы поставлять Украине танки немецкого производства, странам необходимо получить разрешение Германии на снятие экспортных ограничений. Позднее издание Business Insider сообщило, что власти ФРГ заблокировали планы Испании. В итоге количество танков было сокращено до десяти. В начале августа Роблес заявила, что правительство страны отказалось от планов передать Украине партию танков, которые, как оказалось, находятся в "плачевном состоянии". Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. В Кремле ранее заявляли, что рассмотрение вопроса о поставках истребителей Киеву Лондоном воспринимается как растущая вовлеченность Европы в конфликт с Россией, в Европе исчезает грань между косвенной и прямой вовлеченностью в конфликт с РФ. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.

https://ria.ru/20230214/istrebiteli-1851906976.html

https://ria.ru/20230213/istrebiteli-1851678658.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, маргарита роблес, нато, испания, ситуация в днр и лнр