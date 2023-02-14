https://ria.ru/20230214/investkreditovanie-1851876592.html

Почти 500 МСП привлекли средства по новой программе инвесткредитования

Почти 500 МСП привлекли средства по новой программе инвесткредитования - РИА Новости, 14.02.2023

Почти 500 МСП привлекли средства по новой программе инвесткредитования

Почти 500 малых и средних компаний привлекли порядка 37,4 миллиарда рублей по новой комбинированной программе льготного инвестиционного кредитования, оператором РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:55

2023-02-14T10:55

2023-02-14T10:55

экономика

россия

корпорация мсп

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Почти 500 малых и средних компаний привлекли порядка 37,4 миллиарда рублей по новой комбинированной программе льготного инвестиционного кредитования, оператором которой выступает Корпорация МСП (КМСП), сообщает пресс-служба института развития."Одна из ключевых мер государственной поддержки бизнеса – это повышение доступности заёмных средств для предпринимателей. Совместная программа Минэкономразвития, Банка России и Корпорации МСП запущена 25 августа 2022 года и за это время уже предоставлены кредиты для почти 500 инвестпроектов, а это новые производства и новые рабочие места", - отметила замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова, слова которой приводятся на сайте ведомства.Она уточнила, что в прошлом году программа действовала для производственных предприятий, гостиниц, а также компаний в сфере транспортировки и хранения. В 2023 году в целях развития приоритетных сфер перечень получателей такой поддержки был расширен на научную, техническую и архитектурную деятельность.По указанной программе кредит в размере от 50 миллионов рублей под 2,5% годовых для среднего бизнеса и 4% годовых для малого и микробизнеса предприниматели могут получить в 49 банках, перечень которых опубликован на сайте КМСП. Ставки действуют пять лет, а сам кредит можно погасить в течение десяти лет."Таких ставок удалось достичь благодаря комбинированию правительственной программы "1764" и программы стимулирования кредитования Банка России, которую реализует Корпорация МСП. Отдельно по нашей программе только за вторую половину 2022 года малый и средний бизнес получил 2,5 тысяч инвестиционных и оборотных кредитов на 84,1 миллиарда рублей и смог с ее помощью реструктурировать 1,7 тысячи кредитов на 47,2 миллиарда рублей", - сообщил член совета директоров Банка России Михаил Мамута.В свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что льготное инвесткредитование востребовано малым и средним бизнесом."Компании, нацеленные на развитие деятельности, создают необходимую инфраструктуру: приобретают оборудование и запускают новые производства, расширяют складские помещения, проводят реновацию гостиниц и увеличивают номерной фонд. Благодаря этому появляются новые рабочие места и производственные цепочки", - сказал Исаевич, которого цитирует пресс-служба КМСП.В сообщении уточняется, что на малый и микробизнес пришлось 77% проектов, которые получили поддержку по программе инвесткредитования. В пятерку наиболее активных регионов по привлечению льготных инвесткредитов вошли Москва (2,77 миллиарда рублей), Татарстан (2,28 миллиарда), Санкт-Петербург (1,96 миллиарда), Новосибирская область (1,93 миллиарда) и Пермский край (1,92 миллиарда рублей).Ранее первый вице-премьер Андрей Белоусов, курирующий нацпроект МСП, сообщил, что до конца 2023 года по всей стране будет завершена работа по внедрению регионального инвестиционного стандарта. Стандартизация инвестиционных процессов позволит упростить масштабирование бизнеса и обеспечит приток внутренних инвестиций в регионы страны, что особенно важно для перезапуска инвестиционного цикла в условиях санкционного давления.

https://ria.ru/20230213/podderzhka-1851710818.html

https://ria.ru/20230213/kredity-1851227969.html

россия

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, россия, корпорация мсп