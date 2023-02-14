https://ria.ru/20230214/integratsiya-1851936140.html

Минск и Москва на 70% реализовали задачи союзных программ по интеграции

Минск и Москва на 70% реализовали задачи союзных программ по интеграции - РИА Новости, 14.02.2023

Минск и Москва на 70% реализовали задачи союзных программ по интеграции

Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что уже реализован 71% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран, но в 2023... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:08

2023-02-14T14:08

2023-02-14T14:08

союзное государство

белоруссия

россия

минск

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что уже реализован 71% мероприятий союзных программ по углублению экономической интеграции двух стран, но в 2023 году надо активизировать работу на направлениях, реализация которых еще отстает. "Если брать торговлю товарами и услугами, мы достигли знаковой цифры в 50 миллиардов долларов, это новый рекорд (взаимной торговли Белоруссии и России в год – ред.) в современной истории наших отношений. Этот и последующий годы станут определенным испытанием, проверкой – сможем ли мы и далее поддерживать такие высочайшие темпы наших торговых отношений", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня совмина Союзного государства во вторник в Минске. По его словам, цель единого экономического пространства Белоруссии и России будет достигнута, если каждое ведомство двух стран ежедневно успешно будет выполнять мероприятия 28 союзных программ по углублению экономической интеграции. "На сегодняшний день 71% реализован. Учитывая, что основные направления (развития Союзного государства – ред.) подписаны на 2021-2023 годы, понятно, что 2023 год особый. Это завершение реализации, поэтому надо сосредоточиться и достичь хороших результатов по направлениям, которые сегодня пока еще отстают", - добавил Крутой. Он подчеркнул, что площадка Группы высокого уровня вносит свой вклад в развитие Союзного государства, решая многие вопросы, часто тактические, более практической направленности в промышленной, аграрной, транспортной и иных сферах. "Закрытых тем у нас нет. Это одна из функций нашей площадки – аккумулировать вопросы, которые надо предварительно проработать перед вынесением на высокий уровень", - сказал посол.

https://ria.ru/20230202/sanktsii-1849342484.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, минск