https://ria.ru/20230214/granitsy-1851971489.html
Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе
Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе - РИА Новости, 14.02.2023
Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе
Армянская сторона готова к открытию границы с Турцией в любой момент, заявил во вторник журналистам секретарь совбеза республики Армен Григорян. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:07
2023-02-14T16:07
2023-02-14T16:07
в мире
армения
турция
армен григорян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_0:41:1990:1160_1920x0_80_0_0_44508cf6c4413fd256de8a4c7cebc350.jpg
ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Армянская сторона готова к открытию границы с Турцией в любой момент, заявил во вторник журналистам секретарь совбеза республики Армен Григорян. "Вы знаете подход Армении. Армения готова в любой момент к открытию границы и урегулированию отношений", - сказал Григорян. Он напомнил, что между Ереваном и Анкарой есть договоренность об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, добавив, что обсуждения о сроках реализации этой договоренности продолжаются. Армения 11 февраля направила в пострадавшую от землетрясения Турцию гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу между двумя странами. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.
https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html
https://ria.ru/20230214/nato-1851952307.html
армения
турция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/10/1759335999_195:0:1795:1200_1920x0_80_0_0_20568e5c5ab79e258cc4903e4c33aab1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, турция, армен григорян
В мире, Армения, Турция, Армен Григорян
Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе
Секретарь Совбеза Армении Григорян: Ереван готов открыть границы с Турцией в любой момент
ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Армянская сторона готова к открытию границы с Турцией в любой момент, заявил во вторник журналистам секретарь совбеза республики Армен Григорян.
"Вы знаете подход Армении. Армения готова в любой момент к открытию границы и урегулированию отношений", - сказал Григорян.
Он напомнил, что между Ереваном
и Анкарой
есть договоренность об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, добавив, что обсуждения о сроках реализации этой договоренности продолжаются.
"Стороны продолжают обсуждения, надеясь, что это произойдет, по возможности, скоро", - сказал Григорян.
Армения 11 февраля направила в пострадавшую от землетрясения Турцию гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу между двумя странами.
Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи.
В Москве
в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США
Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ
, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене
.