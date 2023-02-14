https://ria.ru/20230214/granitsy-1851971489.html

Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе

Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе - РИА Новости, 14.02.2023

Армения готова к открытию границы с Турцией, заявили в Совбезе

Армянская сторона готова к открытию границы с Турцией в любой момент, заявил во вторник журналистам секретарь совбеза республики Армен Григорян. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:07

2023-02-14T16:07

2023-02-14T16:07

в мире

армения

турция

армен григорян

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ЕРЕВАН, 14 фев - РИА Новости. Армянская сторона готова к открытию границы с Турцией в любой момент, заявил во вторник журналистам секретарь совбеза республики Армен Григорян. "Вы знаете подход Армении. Армения готова в любой момент к открытию границы и урегулированию отношений", - сказал Григорян. Он напомнил, что между Ереваном и Анкарой есть договоренность об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран, добавив, что обсуждения о сроках реализации этой договоренности продолжаются. Армения 11 февраля направила в пострадавшую от землетрясения Турцию гуманитарную помощь через закрытую сухопутную границу между двумя странами. Между Турцией и Арменией отсутствуют дипломатические отношения, граница между двумя странами закрыта с 1993 года по инициативе Анкары. Сложные отношения между странами вызваны рядом обстоятельств, связанных, в частности, с поддержкой Анкарой азербайджанской позиции в карабахской проблеме и острой реакцией Турции на процесс международного признания геноцида армян 1915 года в Османской империи. В Москве в январе 2022 года состоялась первая встреча спецпредставителей по процессу нормализации между Арменией и Турцией - зампреда парламента Армении Рубена Рубиняна и бывшего посла Турции в США Сердара Кылыча. Как сообщал МИД РФ, стороны в ходе переговоров проявили готовность вести диалог в конструктивном неполитизированном ключе. Еще три встречи прошли в Вене.

https://ria.ru/20230214/odkb-1851893150.html

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в мире, армения, турция, армен григорян