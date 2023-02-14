Рейтинг@Mail.ru
Административное здание в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230214/gorlovka-1851989751.html
Административное здание в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ
Административное здание в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.02.2023
Административное здание в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ
Административное здание в Калининском районе Горловки повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:59
2023-02-14T16:59
в мире
горловка
калининский район
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_822a9579b70c69288c60efa134828faa.jpg
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Административное здание в Калининском районе Горловки повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): зафиксированы повреждения административного здания по улице Лениногорской", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела в Калининском районе поврежден детский сад №138. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1851955371.html
горловка
калининский район
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155573/99/1555739997_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d7bfd88be8df66cb7930ede94f20cb9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол
В мире, Горловка, Калининский район, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Стирол
16:59 14.02.2023
 
Административное здание в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ

Представительство ДНР: административное здание в Горловке было повреждено при обстреле

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Осколки снарядов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Административное здание в Калининском районе Горловки повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): зафиксированы повреждения административного здания по улице Лениногорской", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале.
Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела в Калининском районе поврежден детский сад №138.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 15:16Специальная военная операция на Украине
WSJ: потеря Артемовска грозит Зеленскому проблемами на Западе
 
В миреГорловкаКалининский районДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСЦККСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала