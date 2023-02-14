https://ria.ru/20230214/gorlovka-1851989751.html

Административное здание в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ

Административное здание в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ - РИА Новости, 14.02.2023

Административное здание в Горловке получило повреждения при обстреле ВСУ

Административное здание в Калининском районе Горловки повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:59

2023-02-14T16:59

2023-02-14T16:59

в мире

горловка

калининский район

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Административное здание в Калининском районе Горловки повреждено при обстреле со стороны украинских войск, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 14 февраля поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ (вооруженными формированиями Украины – ред.) городов республики: населенный пункт Горловка (Калининский район): зафиксированы повреждения административного здания по улице Лениногорской", - говорится в сообщении представительства в его Telegram-канале. Ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела в Калининском районе поврежден детский сад №138. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1851955371.html

горловка

калининский район

донецкая народная республика

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в мире, горловка, калининский район, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, стирол