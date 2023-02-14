ВСУ выпустили по Горловке два снаряда
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке два снаряда
Последствия обстрела Никитовского района Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Горловке два снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 15.46 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Калининский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.