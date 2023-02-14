https://ria.ru/20230214/gorlovka-1851976271.html

В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск

В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 14.02.2023

В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск

Детский сад в Калининском районе Горловки поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:21

2023-02-14T16:21

2023-02-14T16:28

специальная военная операция на украине

горловка

происшествия

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Детский сад в Калининском районе Горловки поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) поврежден детский сад №138 по улице Котова, 2", - написал он в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

горловка

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

горловка, происшествия, вооруженные силы украины