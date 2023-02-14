Рейтинг@Mail.ru
В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/gorlovka-1851976271.html
В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск
В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 14.02.2023
В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск
Детский сад в Калининском районе Горловки поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:21
2023-02-14T16:28
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_9ac238e011645318e2914402bb8d87cd.jpg
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Детский сад в Калининском районе Горловки поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) поврежден детский сад №138 по улице Котова, 2", - написал он в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/13/1728984261_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_eca4633cf00d3a600df9c14e862865d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Вооруженные силы Украины
16:21 14.02.2023 (обновлено: 16:28 14.02.2023)
 
В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск

Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении детсада при обстреле со стороны Украины

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкСтела при въезде в Горловку
Стела при въезде в Горловку - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Стела при въезде в Горловку. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Детский сад в Калининском районе Горловки поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) поврежден детский сад №138 по улице Котова, 2", - написал он в своем телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:50Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 14.02.2023
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала