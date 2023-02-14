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В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск
В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск - РИА Новости, 14.02.2023
В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск
Детский сад в Калининском районе Горловки поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:21
2023-02-14T16:21
2023-02-14T16:28
специальная военная операция на украине
горловка
происшествия
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Детский сад в Калининском районе Горловки поврежден при обстреле со стороны украинских войск, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела Калининского района Горловки со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) поврежден детский сад №138 по улице Котова, 2", - написал он в своем телеграм-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Происшествия, Вооруженные силы Украины
16:21 14.02.2023 (обновлено: 16:28 14.02.2023)
В Горловке детский сад повредило при обстреле со стороны украинских войск
Мэр Горловки Приходько сообщил о повреждении детсада при обстреле со стороны Украины