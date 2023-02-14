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Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР - РИА Новости, 14.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Украинские войска во вторник днем выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:27
2023-02-14T14:27
2023-02-14T14:27
специальная военная операция на украине
происшествия
горловка
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 14 фев - РИА Новости. Украинские войска во вторник днем выпустили по Никитовскому району Горловки три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 13.38 (совпадает с мск) - населенный пункт Дружба – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в его телеграм-канале. О последствиях пока не сообщается. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
горловка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, горловка, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Горловка, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР
Представительство ДНР: украинские войска выпустили по Горловке три снаряда