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В бундестаге заговорили о катастрофе из-за отказа НАТО от табу по Украине - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/germaniya-1852041783.html
В бундестаге заговорили о катастрофе из-за отказа НАТО от табу по Украине
В бундестаге заговорили о катастрофе из-за отказа НАТО от табу по Украине - РИА Новости, 14.02.2023
В бундестаге заговорили о катастрофе из-за отказа НАТО от табу по Украине
Решение отказаться от прежних табу по поставкам наступательной натовской техники Украине может обернуться опасной эскалацией между Западом и Россией, заявила... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T22:02
2023-02-14T22:23
в мире
украина
россия
германия
севим дагделен
олаф шольц
нато
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Решение отказаться от прежних табу по поставкам наступательной натовской техники Украине может обернуться опасной эскалацией между Западом и Россией, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью Global Times.В течении нескольких месяцев канцлер Германии Олаф Шольц отрицал возможность отправки танков на Украину, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией. Тем не менее в начале года ФРГ анонсировала поставку ВСУ 14 танков Leopard 2."Отправка тяжелых боевых танков, которую Шольц ранее считал "красной чертой", является еще одним нарушением табу и крайне опасной эскалацией", — отметила Дагделен.По ее мнению, этим решением Германия приблизилась к тому, чтобы стать прямым участником конфликта на Украине. Политик опасается, что в будущем из-за давления со стороны США Берлин может оказаться на грани военного столкновения с Москвой."Чтобы остановить разрастание конфликта в Третью мировую войну и ядерный Армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из кризиса", — подчеркнула она.В заключение депутат призвала любой ценой избежать дальнейшего ухудшения ситуации, чтобы не допустить прямой конфронтации между НАТО и Россией.
https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1852027375.html
https://ria.ru/20230214/svo-1851892056.html
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в мире, украина, россия, германия, севим дагделен, олаф шольц, нато, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Германия, Севим Дагделен, Олаф Шольц, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
22:02 14.02.2023 (обновлено: 22:23 14.02.2023)
 
В бундестаге заговорили о катастрофе из-за отказа НАТО от табу по Украине

Депутат бундестага Дагделен предупредила об угрозе ядерной войны из-за поставок танков ВСУ

© AP Photo / Michal DyjukОбучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Michal Dyjuk
Обучение украинских военных работе с танками Leopard 2 в Польше. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Решение отказаться от прежних табу по поставкам наступательной натовской техники Украине может обернуться опасной эскалацией между Западом и Россией, заявила депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен в интервью Global Times.
В течении нескольких месяцев канцлер Германии Олаф Шольц отрицал возможность отправки танков на Украину, чтобы избежать эскалации противостояния с Россией. Тем не менее в начале года ФРГ анонсировала поставку ВСУ 14 танков Leopard 2.
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"Отправка тяжелых боевых танков, которую Шольц ранее считал "красной чертой", является еще одним нарушением табу и крайне опасной эскалацией", — отметила Дагделен.
По ее мнению, этим решением Германия приблизилась к тому, чтобы стать прямым участником конфликта на Украине. Политик опасается, что в будущем из-за давления со стороны США Берлин может оказаться на грани военного столкновения с Москвой.
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"Чтобы остановить разрастание конфликта в Третью мировую войну и ядерный Армагеддон, мы должны отказаться от военной логики эскалации и найти дипломатический путь выхода из кризиса", — подчеркнула она.
В заключение депутат призвала любой ценой избежать дальнейшего ухудшения ситуации, чтобы не допустить прямой конфронтации между НАТО и Россией.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияГерманияСевим ДагделенОлаф ШольцНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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