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МВД Финляндии опубликовало национальную оценку рисков для страны - РИА Новости, 14.02.2023
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МВД Финляндии опубликовало национальную оценку рисков для страны
МВД Финляндии опубликовало национальную оценку рисков для страны - РИА Новости, 14.02.2023
МВД Финляндии опубликовало национальную оценку рисков для страны
МВД Финляндии во вторник опубликовало обновленную национальную оценку рисков, назвав ситуацию с безопасностью самой серьезной со времен холодной войны. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T16:55
2023-02-14T16:55
в мире
финляндия
балтийское море
европа
россия
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев — РИА Новости. МВД Финляндии во вторник опубликовало обновленную национальную оценку рисков, назвав ситуацию с безопасностью самой серьезной со времен холодной войны. В документе из 96 страниц оценивается 21 риск, среди которых фигурируют, в частности, вероятные использование военной силы против Финляндии, террористические акты, нарушение работы энергосистемы и эпидемии. Предыдущая такая оценка проводилась в стране в 2018 году. "Ситуация с безопасностью в Европе и в Финляндии стала более серьезной, и ее труднее предсказать, чем когда-либо со времен холодной войны. Рост напряженности также подрывает ситуацию с безопасностью и ее предсказуемость в регионе Балтийского моря. Возможный общеевропейский военный конфликт или военный конфликт в регионе Балтийского моря затронет Финляндию, и Финляндии будет трудно оставаться вне такого конфликта", - говорится в документе. Также финское МВД указывает, что "возвращение к отношениям с Россией, основанным на правилах и сотрудничестве, в ближайшие годы маловероятно". МВД отмечает, что военная ситуация в соседних с Финляндией районах в настоящее время спокойная, но страна должна быть готова к изменениям. "Финляндия должна быть готова к использованию или угрозе применения против нее военной силы, а также политического давления. Финляндия также должна готовиться к непредвиденным обстоятельствам, когда военная сила может быть применена исключительно против Финляндии", - говорится в сообщении. Согласно оценке, также возросла угроза гибридных и киберопераций для энергетической инфраструктуры. Министерство внутренних дел также перечисляет большое количество угроз, направленных на снабжение продовольствием и водой, здравоохранение, транспортные узлы, системы связи и прочую инфраструктуру. Также в Финляндии считают высокой вероятность новой пандемии, масштаб и серьезность последствий которой в настоящее время невозможно оценить.
https://ria.ru/20230214/nato-1851902630.html
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в мире, финляндия, балтийское море, европа, россия
В мире, Финляндия, Балтийское море, Европа, Россия
16:55 14.02.2023
 
МВД Финляндии опубликовало национальную оценку рисков для страны

МВД Финляндии назвало ситуацию с безопасностью самой серьезной со времен холодной войны

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаг у здания посольства Финляндии в Москве
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаг у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев — РИА Новости. МВД Финляндии во вторник опубликовало обновленную национальную оценку рисков, назвав ситуацию с безопасностью самой серьезной со времен холодной войны.
В документе из 96 страниц оценивается 21 риск, среди которых фигурируют, в частности, вероятные использование военной силы против Финляндии, террористические акты, нарушение работы энергосистемы и эпидемии.
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Предыдущая такая оценка проводилась в стране в 2018 году.
"Ситуация с безопасностью в Европе и в Финляндии стала более серьезной, и ее труднее предсказать, чем когда-либо со времен холодной войны. Рост напряженности также подрывает ситуацию с безопасностью и ее предсказуемость в регионе Балтийского моря. Возможный общеевропейский военный конфликт или военный конфликт в регионе Балтийского моря затронет Финляндию, и Финляндии будет трудно оставаться вне такого конфликта", - говорится в документе.
Также финское МВД указывает, что "возвращение к отношениям с Россией, основанным на правилах и сотрудничестве, в ближайшие годы маловероятно". МВД отмечает, что военная ситуация в соседних с Финляндией районах в настоящее время спокойная, но страна должна быть готова к изменениям. "Финляндия должна быть готова к использованию или угрозе применения против нее военной силы, а также политического давления. Финляндия также должна готовиться к непредвиденным обстоятельствам, когда военная сила может быть применена исключительно против Финляндии", - говорится в сообщении.
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Министерство внутренних дел также перечисляет большое количество угроз, направленных на снабжение продовольствием и водой, здравоохранение, транспортные узлы, системы связи и прочую инфраструктуру. Также в Финляндии считают высокой вероятность новой пандемии, масштаб и серьезность последствий которой в настоящее время невозможно оценить.
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