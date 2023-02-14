https://ria.ru/20230214/finlyandiya-1851988432.html

МВД Финляндии опубликовало национальную оценку рисков для страны

МВД Финляндии опубликовало национальную оценку рисков для страны - РИА Новости, 14.02.2023

МВД Финляндии опубликовало национальную оценку рисков для страны

МВД Финляндии во вторник опубликовало обновленную национальную оценку рисков, назвав ситуацию с безопасностью самой серьезной со времен холодной войны. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T16:55

2023-02-14T16:55

2023-02-14T16:55

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ХЕЛЬСИНКИ, 14 фев — РИА Новости. МВД Финляндии во вторник опубликовало обновленную национальную оценку рисков, назвав ситуацию с безопасностью самой серьезной со времен холодной войны. В документе из 96 страниц оценивается 21 риск, среди которых фигурируют, в частности, вероятные использование военной силы против Финляндии, террористические акты, нарушение работы энергосистемы и эпидемии. Предыдущая такая оценка проводилась в стране в 2018 году. "Ситуация с безопасностью в Европе и в Финляндии стала более серьезной, и ее труднее предсказать, чем когда-либо со времен холодной войны. Рост напряженности также подрывает ситуацию с безопасностью и ее предсказуемость в регионе Балтийского моря. Возможный общеевропейский военный конфликт или военный конфликт в регионе Балтийского моря затронет Финляндию, и Финляндии будет трудно оставаться вне такого конфликта", - говорится в документе. Также финское МВД указывает, что "возвращение к отношениям с Россией, основанным на правилах и сотрудничестве, в ближайшие годы маловероятно". МВД отмечает, что военная ситуация в соседних с Финляндией районах в настоящее время спокойная, но страна должна быть готова к изменениям. "Финляндия должна быть готова к использованию или угрозе применения против нее военной силы, а также политического давления. Финляндия также должна готовиться к непредвиденным обстоятельствам, когда военная сила может быть применена исключительно против Финляндии", - говорится в сообщении. Согласно оценке, также возросла угроза гибридных и киберопераций для энергетической инфраструктуры. Министерство внутренних дел также перечисляет большое количество угроз, направленных на снабжение продовольствием и водой, здравоохранение, транспортные узлы, системы связи и прочую инфраструктуру. Также в Финляндии считают высокой вероятность новой пандемии, масштаб и серьезность последствий которой в настоящее время невозможно оценить.

https://ria.ru/20230214/nato-1851902630.html

https://ria.ru/20230211/ukraina-1851387179.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

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в мире, финляндия, балтийское море, европа, россия