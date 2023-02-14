https://ria.ru/20230214/finansirovanie-1851872469.html

МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году

МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2023

МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году

Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T10:41

2023-02-14T10:41

2023-02-14T10:41

специальная военная операция на украине

украина

сша

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кристалина георгиева

евросоюз

мвф

в мире

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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала", - передает агентство Блумберг заявление главы МВФ на конференции в Дубае. Георгиева добавила, что МВФ работает над программой с Украиной и поддерживает ее в ведении "военной экономики". Работа ведется совместно с США и ЕС, отмечает агентство.

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

украина

сша

дубай

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украина, сша, дубай, кристалина георгиева, евросоюз, мвф, в мире