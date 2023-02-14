https://ria.ru/20230214/finansirovanie-1851872469.html
МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году
МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2023
МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году
Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:41
2023-02-14T10:41
2023-02-14T10:41
специальная военная операция на украине
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в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала", - передает агентство Блумберг заявление главы МВФ на конференции в Дубае. Георгиева добавила, что МВФ работает над программой с Украиной и поддерживает ее в ведении "военной экономики". Работа ведется совместно с США и ЕС, отмечает агентство.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
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украина, сша, дубай, кристалина георгиева, евросоюз, мвф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дубай, Кристалина Георгиева, Евросоюз, МВФ, В мире
МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году
Глава МВФ: Киеву в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов на поддержку экономики