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МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/finansirovanie-1851872469.html
МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году
МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году - РИА Новости, 14.02.2023
МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году
Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T10:41
2023-02-14T10:41
специальная военная операция на украине
украина
сша
дубай
кристалина георгиева
евросоюз
мвф
в мире
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева. "Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала", - передает агентство Блумберг заявление главы МВФ на конференции в Дубае. Георгиева добавила, что МВФ работает над программой с Украиной и поддерживает ее в ведении "военной экономики". Работа ведется совместно с США и ЕС, отмечает агентство.
https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html
украина
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украина, сша, дубай, кристалина георгиева, евросоюз, мвф, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Дубай, Кристалина Георгиева, Евросоюз, МВФ, В мире
10:41 14.02.2023
 
МВФ сообщил, сколько нужно для поддержки экономики Украины в 2023 году

Глава МВФ: Киеву в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов на поддержку экономики

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Международного валютного фонда
Здание Международного валютного фонда - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Международного валютного фонда. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев - РИА Новости. Украине на поддержку экономики в 2023 году нужно от 40 до 48 миллиардов долларов США в качестве финансирования, заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева.
"Украине необходимо от 40 до 48 миллиардов долларов финансирования в этом году, чтобы ее экономика функционировала", - передает агентство Блумберг заявление главы МВФ на конференции в Дубае.
Георгиева добавила, что МВФ работает над программой с Украиной и поддерживает ее в ведении "военной экономики". Работа ведется совместно с США и ЕС, отмечает агентство.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАДубайКристалина ГеоргиеваЕвросоюзМВФВ мире
 
 
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