https://ria.ru/20230214/evropa-1851944228.html

В Европе сделали признание о помощи Украине, пишут СМИ

В Европе сделали признание о помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023

В Европе сделали признание о помощи Украине, пишут СМИ

Высокие темпы поставок вооружений на Украину истощили запасы Запада, сообщает Reuters. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:32

2023-02-14T14:32

2023-02-14T16:59

украина

россия

киев

эммануэль макрон

олаф шольц

сергей лавров

государственный департамент сша

пентагон

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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Высокие темпы поставок вооружений на Украину истощили запасы Запада, сообщает Reuters.По данным Госдепа и Пентагона, Штаты, будучи крупнейшим военным донором Украины, с начала войны поставили Киеву вооружение на сумму около 30 миллиардов долларов, включая более миллиона 155-миллиметровых снарядов, указали журналисты.В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон приказал военным подрядчикам страны разработать стратегию "военной экономики", чтобы ускорить производство всего оружия — от боеприпасов до гаубиц. При этом чиновники отказались назвать конкретную цифру, но на текущий год Париж заказал боеприпасов на сумму около двух миллиардов евро, говорится в статье.Однако ситуация в других странах не дает повода для энтузиазма, отметили журналисты.Так, Германия, которая спустя несколько дней после начала спецоперации объявила о создании специального фонда для модернизации вооруженных сил, добилась незначительного прогресса в восполнении запасов оружия и боеприпасов, поставленных Киеву.Даже в Великобритании, которая выступала в качестве одного из основных поставщиков военной техники, среди оппозиции усилилось беспокойство после того, как в январе Лондон поставил Киеву 30 больших артиллерийских орудий AS-90. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20230210/konflikt-1851195959.html

https://ria.ru/20230214/evropa-1851940151.html

украина

россия

киев

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украина, россия, киев, эммануэль макрон, олаф шольц, сергей лавров, государственный департамент сша, пентагон, нато