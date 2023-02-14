https://ria.ru/20230214/evropa-1851944228.html
В Европе сделали признание о помощи Украине, пишут СМИ
В Европе сделали признание о помощи Украине, пишут СМИ - РИА Новости, 14.02.2023
В Европе сделали признание о помощи Украине, пишут СМИ
Высокие темпы поставок вооружений на Украину истощили запасы Запада, сообщает Reuters. РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:32
2023-02-14T14:32
2023-02-14T16:59
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россия
киев
эммануэль макрон
олаф шольц
сергей лавров
государственный департамент сша
пентагон
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Высокие темпы поставок вооружений на Украину истощили запасы Запада, сообщает Reuters.По данным Госдепа и Пентагона, Штаты, будучи крупнейшим военным донором Украины, с начала войны поставили Киеву вооружение на сумму около 30 миллиардов долларов, включая более миллиона 155-миллиметровых снарядов, указали журналисты.В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон приказал военным подрядчикам страны разработать стратегию "военной экономики", чтобы ускорить производство всего оружия — от боеприпасов до гаубиц. При этом чиновники отказались назвать конкретную цифру, но на текущий год Париж заказал боеприпасов на сумму около двух миллиардов евро, говорится в статье.Однако ситуация в других странах не дает повода для энтузиазма, отметили журналисты.Так, Германия, которая спустя несколько дней после начала спецоперации объявила о создании специального фонда для модернизации вооруженных сил, добилась незначительного прогресса в восполнении запасов оружия и боеприпасов, поставленных Киеву.Даже в Великобритании, которая выступала в качестве одного из основных поставщиков военной техники, среди оппозиции усилилось беспокойство после того, как в январе Лондон поставил Киеву 30 больших артиллерийских орудий AS-90. Россия еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
https://ria.ru/20230210/konflikt-1851195959.html
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украина, россия, киев, эммануэль макрон, олаф шольц, сергей лавров, государственный департамент сша, пентагон, нато
Украина, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц, Сергей Лавров, Государственный департамент США, Пентагон, НАТО
14:32 14.02.2023 (обновлено: 16:59 14.02.2023)
В Европе сделали признание о помощи Украине, пишут СМИ
Reuters: в случае войны с Россией у части стран ЕС снаряды кончились бы за несколько дней
МОСКВА, 14 фев — РИА Новости.
Высокие темпы поставок вооружений на Украину истощили запасы Запада, сообщает Reuters
.
"Если бы Европа воевала с Россией, в некоторых странах боеприпасы закончились бы за несколько дней", — рассказал агентству европейский дипломат, пожелавший остаться инкогнито.
По данным Госдепа и Пентагона, Штаты, будучи крупнейшим военным донором Украины, с начала войны поставили Киеву вооружение на сумму около 30 миллиардов долларов, включая более миллиона 155-миллиметровых снарядов, указали журналисты.
В июле прошлого года президент Франции Эммануэль Макрон приказал военным подрядчикам страны разработать стратегию "военной экономики", чтобы ускорить производство всего оружия — от боеприпасов до гаубиц. При этом чиновники отказались назвать конкретную цифру, но на текущий год Париж заказал боеприпасов на сумму около двух миллиардов евро, говорится в статье.
Однако ситуация в других странах не дает повода для энтузиазма, отметили журналисты.
Так, Германия, которая спустя несколько дней после начала спецоперации объявила о создании специального фонда для модернизации вооруженных сил, добилась незначительного прогресса в восполнении запасов оружия и боеприпасов, поставленных Киеву.
Даже в Великобритании, которая выступала в качестве одного из основных поставщиков военной техники, среди оппозиции усилилось беспокойство после того, как в январе Лондон поставил Киеву 30 больших артиллерийских орудий AS-90.
"Нам нужна стратегия создания запасов, которая учитывала бы необходимость продолжать оказывать поддержку Украине, а также гарантировала нашу собственную обороноспособность", — подытожил руководитель оборонной политики основной оппозиционной Лейбористской партии Джон Хили.
Россия
еще прошлой весной направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров
отмечал, что любые грузы, которые содержат военную технику, станут законной целью для России. По словам дипломата, США
и альянс напрямую участвуют в конфликте — не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.