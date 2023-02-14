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США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP - РИА Новости, 14.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/evropa-1851940151.html
США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP
США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP - РИА Новости, 14.02.2023
США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP
Читатели газеты The Washington Post считают, что США и НАТО лишь прикрываются желанием помочь киевскому режиму, но их настоящая цель — разрушить экономику... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:18
2023-02-14T17:01
украина
россия
сша
нато
специальная военная операция на украине
европа
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Washington Post считают, что США и НАТО лишь прикрываются желанием помочь киевскому режиму, но их настоящая цель — разрушить экономику Европы, обвалив евро, и поставлять туда свой дорогой газ."НАТО представляет собой лишь прикрытие для американских военных. Уже сейчас Йенс "бешеный пес войны" Столтенберг говорит, что запасы боеприпасов заканчиваются и что для пополнения арсеналов Украины и армий НАТО потребуется 18-24 месяца. Он призывает страны переоборудовать коммерческие заводы для производства оружия и боеприпасов. Европейцам не нужны автомобили, поезда, холодильники, им нужны танки, бронетранспортеры и гаубицы, считает Йенс", — написал один из комментаторов."Суть этого конфликта в том, чтобы отрезать Германию от дешевого российского газа и заменить его дорогим американским. Эта миссия была выполнена, когда Джо Байден отдал приказ взорвать "Северный поток — 2". Так какой смысл давать Украине самолеты? Миссия выполнена, Украина разрушена, потеряла еще 20 процентов территории и 25 процентов населения, и теперь США и НАТО оставят Украину на произвол судьбы, как они оставили Афганистан, Ирак и Ливию", — поддержал другой."Все участники конфликта как во сне приближаются к третьей мировой войне. Они, кажется, забывают о последствиях. Вооружение Украины до зубов вкупе с отсутствием даже намека на мирные переговоры безрассудно", — считает еще один пользователь."Может быть, вы пропустили декабрьское интервью Меркель, в котором она признала, что Минские соглашения не должны были соблюдаться Украиной, что они были призваны "дать Украине больше времени"? Меркель, Олланд и даже Зеленский признали, что единственным, кто вел добросовестные переговоры, был Путин", — заключили читатели.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим вооружениями на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230214/mid-1851838814.html
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украина, россия, сша, нато, европа
Украина, Россия, США, НАТО, Специальная военная операция на Украине, Европа
14:18 14.02.2023 (обновлено: 17:01 14.02.2023)
 
США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP

Читатели WP полагают, что вооружение Украины приводит лишь к эскалации конфликта

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Washington Post считают, что США и НАТО лишь прикрываются желанием помочь киевскому режиму, но их настоящая цель — разрушить экономику Европы, обвалив евро, и поставлять туда свой дорогой газ.
"НАТО представляет собой лишь прикрытие для американских военных. Уже сейчас Йенс "бешеный пес войны" Столтенберг говорит, что запасы боеприпасов заканчиваются и что для пополнения арсеналов Украины и армий НАТО потребуется 18-24 месяца. Он призывает страны переоборудовать коммерческие заводы для производства оружия и боеприпасов. Европейцам не нужны автомобили, поезда, холодильники, им нужны танки, бронетранспортеры и гаубицы, считает Йенс", — написал один из комментаторов.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
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Спрос на российские энергоносители в Европе остался высоким, заявили в МИД
"Суть этого конфликта в том, чтобы отрезать Германию от дешевого российского газа и заменить его дорогим американским. Эта миссия была выполнена, когда Джо Байден отдал приказ взорвать "Северный поток — 2". Так какой смысл давать Украине самолеты? Миссия выполнена, Украина разрушена, потеряла еще 20 процентов территории и 25 процентов населения, и теперь США и НАТО оставят Украину на произвол судьбы, как они оставили Афганистан, Ирак и Ливию", — поддержал другой.

"Украина разрушена, евро упал ниже плинтуса, а европейцы не могут позволить себе нормально жить. Десять раундов санкций навредили Европе гораздо больше, чем России. У США и Канады много ресурсов, они не страдают от последствий этих мер, как Европа. Цель США на Украине заключалась не только в том, чтобы навредить Путину: санкции также должны были навредить Германии и остальной Европе", — отметил третий.

"Все участники конфликта как во сне приближаются к третьей мировой войне. Они, кажется, забывают о последствиях. Вооружение Украины до зубов вкупе с отсутствием даже намека на мирные переговоры безрассудно", — считает еще один пользователь.
"Может быть, вы пропустили декабрьское интервью Меркель, в котором она признала, что Минские соглашения не должны были соблюдаться Украиной, что они были призваны "дать Украине больше времени"? Меркель, Олланд и даже Зеленский признали, что единственным, кто вел добросовестные переговоры, был Путин", — заключили читатели.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим вооружениями на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт оружием становится законной целью для российской армии.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 13.02.2023
13 февраля, 08:00
Европе показали войну
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАНАТОЕвропа
 
 
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