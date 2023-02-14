https://ria.ru/20230214/evropa-1851940151.html

США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP

США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP - РИА Новости, 14.02.2023

США добились своего на Украине и в Европе, признали читатели WP

Читатели газеты The Washington Post считают, что США и НАТО лишь прикрываются желанием помочь киевскому режиму, но их настоящая цель — разрушить экономику... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:18

2023-02-14T14:18

2023-02-14T17:01

украина

россия

сша

нато

специальная военная операция на украине

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b5a7d64a9e8823f2512d80873dd3b888.jpg

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Читатели газеты The Washington Post считают, что США и НАТО лишь прикрываются желанием помочь киевскому режиму, но их настоящая цель — разрушить экономику Европы, обвалив евро, и поставлять туда свой дорогой газ."НАТО представляет собой лишь прикрытие для американских военных. Уже сейчас Йенс "бешеный пес войны" Столтенберг говорит, что запасы боеприпасов заканчиваются и что для пополнения арсеналов Украины и армий НАТО потребуется 18-24 месяца. Он призывает страны переоборудовать коммерческие заводы для производства оружия и боеприпасов. Европейцам не нужны автомобили, поезда, холодильники, им нужны танки, бронетранспортеры и гаубицы, считает Йенс", — написал один из комментаторов."Суть этого конфликта в том, чтобы отрезать Германию от дешевого российского газа и заменить его дорогим американским. Эта миссия была выполнена, когда Джо Байден отдал приказ взорвать "Северный поток — 2". Так какой смысл давать Украине самолеты? Миссия выполнена, Украина разрушена, потеряла еще 20 процентов территории и 25 процентов населения, и теперь США и НАТО оставят Украину на произвол судьбы, как они оставили Афганистан, Ирак и Ливию", — поддержал другой."Все участники конфликта как во сне приближаются к третьей мировой войне. Они, кажется, забывают о последствиях. Вооружение Украины до зубов вкупе с отсутствием даже намека на мирные переговоры безрассудно", — считает еще один пользователь."Может быть, вы пропустили декабрьское интервью Меркель, в котором она признала, что Минские соглашения не должны были соблюдаться Украиной, что они были призваны "дать Украине больше времени"? Меркель, Олланд и даже Зеленский признали, что единственным, кто вел добросовестные переговоры, был Путин", — заключили читатели.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО продолжают накачивать киевский режим вооружениями на десятки миллиардов долларов. Москва, со своей стороны, неоднократно заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230214/mid-1851838814.html

https://ria.ru/20230213/evropa-1851560164.html

украина

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, нато, европа