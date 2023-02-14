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Боец "Вагнера" рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска - РИА Новости, 14.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html
Боец "Вагнера" рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска
Боец "Вагнера" рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска - РИА Новости, 14.02.2023
Боец "Вагнера" рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска
Бойцы группы "Вагнер" практически ежедневно эвакуируют мирных жителей из Артемовска, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец названной... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T21:23
2023-02-14T22:28
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донбасс
киев
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АРТЕМОВСК (ДНР), 14 фев – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" практически ежедневно эвакуируют мирных жителей из Артемовска, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец названной группы. "Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим. В городе остаются люди. Они (противник – ред.) не дают им уезжать", - рассказал боец. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1852027375.html
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в мире, артемовск, донбасс, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донбасс, Киев
21:23 14.02.2023 (обновлено: 22:28 14.02.2023)
 
Боец "Вагнера" рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска

Боец группы "Вагнер" сообщил об эвакуации мирных жителей из Артемовска каждую ночь

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР
Бойцы группы Вагнер в Артемовске в ДНР - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости
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Бойцы группы "Вагнер" в Артемовске в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
АРТЕМОВСК (ДНР), 14 фев – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" практически ежедневно эвакуируют мирных жителей из Артемовска, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец названной группы.
"Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим. В городе остаются люди. Они (противник – ред.) не дают им уезжать", - рассказал боец.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 19:27Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонбассКиев
 
 
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