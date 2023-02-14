https://ria.ru/20230214/evakuatsiya-1852039003.html

Боец "Вагнера" рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска

Боец "Вагнера" рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска - РИА Новости, 14.02.2023

Боец "Вагнера" рассказал об эвакуации мирных жителей из Артемовска

Бойцы группы "Вагнер" практически ежедневно эвакуируют мирных жителей из Артемовска, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец названной... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T21:23

2023-02-14T21:23

2023-02-14T22:28

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донбасс

киев

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АРТЕМОВСК (ДНР), 14 фев – РИА Новости. Бойцы группы "Вагнер" практически ежедневно эвакуируют мирных жителей из Артемовска, за который идут бои в Донбассе, рассказал РИА Новости боец названной группы. "Практически каждую ночь эвакуируем мирных: детей, стариков выводим. В городе остаются люди. Они (противник – ред.) не дают им уезжать", - рассказал боец. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230214/zelenskiy-1852027375.html

артемовск

донбасс

киев

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в мире, артемовск, донбасс, киев