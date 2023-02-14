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В Мурманске полиция возбудила дело из-за посетителя кафе, отравившего енота
В Мурманске полиция возбудила дело из-за посетителя кафе, отравившего енота - РИА Новости, 14.02.2023
В Мурманске полиция возбудила дело из-за посетителя кафе, отравившего енота
Полицейские в Мурманске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после того, как в кафе города кто-то отравил енота Урсулу крысиным ядом,... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:06
2023-02-14T14:06
2023-02-14T14:10
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МУРМАНСК, 14 фев – РИА Новости. Полицейские в Мурманске возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животным после того, как в кафе города кто-то отравил енота Урсулу крысиным ядом, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального УМВД. "Дело возбуждено по ст. 245 (Жестокое обращение с животными - ред.). Назначены экспертизы", - сказала собеседница агентства. В начале февраля кафе "Енотополис" на своей странице в соцсети "ВКонтакте" рассказало, что енот по имени Урсула съел что-то из кармана одного из гостей, несмотря на предупреждения администрации не кормить животное, и у него случилась интоксикация. Урсулу отвезли в ветклинику в Мончегорск, где согласились принять экзотического зверя. Анализы показали, что причиной отравления стал крысиный яд. Позже енот умер.
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происшествия, мурманск, мончегорск, россия
Происшествия, Мурманск, Мончегорск, Россия
14:06 14.02.2023 (обновлено: 14:10 14.02.2023)
В Мурманске полиция возбудила дело из-за посетителя кафе, отравившего енота
Полиция в Мурманске возбудила дело после отравления енота Урсулы посетителем в кафе