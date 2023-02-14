https://ria.ru/20230214/energetika-1851896276.html

В липецкую энергетику вложили около 2 млрд рублей

В липецкую энергетику вложили около 2 млрд рублей - РИА Новости, 14.02.2023

В липецкую энергетику вложили около 2 млрд рублей

Инвестиции в развитие энергокомплекса Липецкой области в 2022 году составили около двух миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов. РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T12:00

2023-02-14T12:00

2023-02-14T12:00

липецкая область

игорь артамонов

липецкий район

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ЛИПЕЦК, 14 фев – РИА Новости. Инвестиции в развитие энергокомплекса Липецкой области в 2022 году составили около двух миллиардов рублей, сообщил губернатор Игорь Артамонов.По его словам, на эти средства построено более 300 километров линий электропередачи и введено порядка 27 МВА трансформаторной мощности. Приоритетными направлениями инвестиционной деятельности стали автоматизация электрических сетей Липецкого района и реконструкция сетей 0,4-10 кВ по области. Элементом интеллектуализации сетей стало внедрение современных приборов учета. К настоящему времени "умными" счетчиками оснащены 16% точек учета электроэнергии в зоне ответственности "Липецкэнерго".Артамонов отметил, что также продолжилось строительство объектов для технологического присоединения потребителей льготной категории. На эти цели направлено около 461 миллиона рублей (рост на 57% к 2021 году). По заявкам льготников построено и реконструировано более 167 километров линий электропередачи и обеспечено 16 МВА трансформаторной мощности."Развитие региона немыслимо без модернизации энергокомплекса. Качественное и достаточное энергоснабжение – залог создания достойных условий для жизни и экономического роста", – сказал Артамонов.

https://ria.ru/20230214/investpasporta-1851890683.html

липецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецкий район