Рейтинг@Mail.ru
Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями - РИА Новости, 14.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Флаги Союзного государства
Союзное государство
https://ria.ru/20230214/ekonomiki-1851939524.html
Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями
Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями - РИА Новости, 14.02.2023
Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями
Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что вопреки ожиданиям Запада белорусская и российская экономики не рассыпались под санкциями, социальных волнений... РИА Новости, 14.02.2023
2023-02-14T14:17
2023-02-14T14:17
союзное государство
санкции в отношении россии
белоруссия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806398996_0:41:953:577_1920x0_80_0_0_6048cf1e764317d397b449a2178055a7.jpg
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что вопреки ожиданиям Запада белорусская и российская экономики не рассыпались под санкциями, социальных волнений не допущено. "Почти год мы живем в новых условиях, которые связаны с кризисом международного права и беспрецедентными санкциями, наложенными на экономики Беларуси и России. Вопреки ожиданиям Запада мы не рассыпались, предприятия не остановились, массовой безработицы и социальных волнений не допущено", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня совмина Союзного государства. По его словам, наоборот, страны нормально развиваются и строят планы на будущее. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
https://ria.ru/20230214/sinkhronizatsiya-1851937616.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806398996_16:0:915:674_1920x0_80_0_0_a78e429ea0be2fa3a6d3dc7118245152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкции в отношении россии, белоруссия, россия
Союзное государство, Санкции в отношении России, Белоруссия, Россия
14:17 14.02.2023
 

Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями

© Sputnik / Виктор ТолочкоЧрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой
Чрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Чрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой
Читать ria.ru в
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что вопреки ожиданиям Запада белорусская и российская экономики не рассыпались под санкциями, социальных волнений не допущено.
"Почти год мы живем в новых условиях, которые связаны с кризисом международного права и беспрецедентными санкциями, наложенными на экономики Беларуси и России. Вопреки ожиданиям Запада мы не рассыпались, предприятия не остановились, массовой безработицы и социальных волнений не допущено", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня совмина Союзного государства.
По его словам, наоборот, страны нормально развиваются и строят планы на будущее.
Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.
Заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
Вчера, 14:14Союзное государство
Алексей Оверчук: Москве и Минску удается двигаться к синхронизации экономик
 
Союзное государствоСанкции в отношении РоссииБелоруссияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала