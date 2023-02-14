Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями
© Sputnik / Виктор ТолочкоЧрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой
© Sputnik / Виктор Толочко
Чрезвычайный и полномочный посл Белоруссии в Российской Федерации Дмитрий Крутой
МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что вопреки ожиданиям Запада белорусская и российская экономики не рассыпались под санкциями, социальных волнений не допущено.
"Почти год мы живем в новых условиях, которые связаны с кризисом международного права и беспрецедентными санкциями, наложенными на экономики Беларуси и России. Вопреки ожиданиям Запада мы не рассыпались, предприятия не остановились, массовой безработицы и социальных волнений не допущено", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня совмина Союзного государства.
По его словам, наоборот, страны нормально развиваются и строят планы на будущее.
Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.