https://ria.ru/20230214/ekonomiki-1851939524.html

Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями

Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями - РИА Новости, 14.02.2023

Дмитрий Крутой: экономики Белоруссии и России не рассыпались под санкциями

Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что вопреки ожиданиям Запада белорусская и российская экономики не рассыпались под санкциями, социальных волнений... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T14:17

2023-02-14T14:17

2023-02-14T14:17

союзное государство

санкции в отношении россии

белоруссия

россия

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МИНСК, 14 фев – РИА Новости. Посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой заявил, что вопреки ожиданиям Запада белорусская и российская экономики не рассыпались под санкциями, социальных волнений не допущено. "Почти год мы живем в новых условиях, которые связаны с кризисом международного права и беспрецедентными санкциями, наложенными на экономики Беларуси и России. Вопреки ожиданиям Запада мы не рассыпались, предприятия не остановились, массовой безработицы и социальных волнений не допущено", - сказал Крутой на заседании Группы высокого уровня совмина Союзного государства. По его словам, наоборот, страны нормально развиваются и строят планы на будущее. Новый этап расширения западных санкций против Белоруссии произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации на Украине. Некоторые западные компании ушли с рынка России и Белоруссии. Эта ситуация придала импульс экономической интеграции Минска и Москвы, активизации торгового сотрудничества, разработке и принятию совместных мер по импортозамещению.

https://ria.ru/20230214/sinkhronizatsiya-1851937616.html

белоруссия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

санкции в отношении россии, белоруссия, россия